Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 559 украинских дронов самолетного типа в ночь с 3 на 4 октября. Об этом сообщает Министерство обороны.

С 20:00 до 8:00 мск беспилотники были замечены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Республиками Адыгея и Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев написал в своем телеграм-канале, что за сутки расчеты противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбили и подавили 182 беспилотника.

«К большому горю, во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больницах скончались двое: женщина, получившая тяжелые травмы вчера во время вечерней атаки в Белгороде, и мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября», — сообщил глава региона.

Помимо этого, были ранены 12 человек, включая четверых детей, добавил он.

В Курской области за сутки было ликвидировано 216 беспилотников, заявил глава региона Александр Хинштейн.

Силы ПВО в Воронежской области за ночь обнаружили и уничтожили 12 БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из сел при падении обломков повреждена линия электропередач, несколько домов временно остаются без электроснабжения», — написал он в своем телеграм-канале.

Над Калужской областью было уничтожено 28 украинских дронов, по предварительным данным в результате налета никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении около сотни беспилотников в 12 районах.

«В Тарасовском районе повреждено остекление теплиц на агропредприятии. Поблизости загорелась сухая трава, огонь оперативно потушен на площади 400 кв.метров. В слободе Чистяково Советского сельского района также была потушена загоревшаяся сухая трава на площади 35 кв. метров», — написал он.

Информации о пострадавших, по словам главы региона, не поступало.

В небе над Смоленской областью за ночь было сбито три БПЛА, пострадавших среди населения и разрушений нет, написал в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил о перехвате и уничтожении 28 дронов.

«Обошлось без жертв и пострадавших. Зафиксированы повреждения кровли и остекления нескольких частных домовладений. Администрацией города будет оказана необходимая помощь», — добавил он.

Над Брянской областью было уничтожено 153 беспилотника самолетного типа, написал в своем канале в мессенджере Max губернатор Егор Ковальчук. По словам главы региона, в результате налета пострадали два местных жителя.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max об уничтожении 9 дронов, летевших в направлении столицы.