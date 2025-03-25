Госдума сразу в двух чтениях (втором и в третьем) приняла закон о запрете рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включая Instagram* и Facebook*. Как передает корреспондент RTVI, закон поддержали 383 депутата, против проголосовали 14.

«Думаю, косвенно нативной рекламой будут пользоваться на этих площадках, как и ранее, огромное количество инфлюенсеров, блогеров, которые на этих площадках до сих пор живут и развиваются», — заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев («Новые люди»).

По его мнению, «эта норма слишком избыточная».

«Главный мотив введения такого подхода был в том, что на этом зарабатывают иностранные площадки, но это не так. Те же запрещенные Meta* или Facebook из этой рекламы, которая даже идет у блогеров внутри своих собственных аккаунтов, ничего не получают. И в этом смысле норма, конечно, избыточна», — сказал Ткачев.

Парламентарий добавил, что они в партии «будут стараться продвигать историю здравого смысла, чтобы такой подход был точечный, а не греб под одну гребенку всех».

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских заявил RTVI, что в ближайшее время депутаты, скорее всего, примут поправки в КоАП о штрафах за нарушение нового закона.

«Сначала должен быть принят “базовый” закон, а потом уже вводится ответственность», — объяснил он.

Принятый Госдумой закон запрещает рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Это касается также заблокированных ресурсов и площадок тех организаций (в том числе общественных или религиозных), которые по решению суда были ликвидированы или запрещены.

Таким образом, рекламу запрещается размещать в соцсети X (бывший Twitter), Instagram и Facebook. Запрет вступит в силу с 1 сентября.

Аналогичный запрет уже действует в отношении рекламы на любых ресурсах иноагентов, а также рекламы этих площадок. Штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов для граждан составляет до 50 тыс. рублей, для рекламных компаний и СМИ — до 300 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

В случае нарушения после двукратного привлечения к административной ответственности грозит уголовное наказание — до двух лет лишения свободы. Сейчас в перечне нежелательных организаций Минюста 210 наименований.

Госдума в 2024 году в первом чтении одобрила штрафы за распространение рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными. Для физлиц административное наказание составляет до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей; юрлиц — до 500 тыс. рублей.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.