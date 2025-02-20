В Москве и области до конца нынешней недели погода «вполне будет соответствовать нормам климата» для этих чисел февраля, а на следующей ожидается повышение дневной температуры до слабых плюсовых значений, хотя ночные морозы сохранятся. Об этом рассказал RTVI cиноптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«В Москве в пятницу, 21 февраля, около -4, в субботу около -3, в воскресенье до -1… — 2 градусов. В ночные часы — до -9… -12 градусов. В Московской области в дневные часы температура воздуха будет в пределах -1… — 6 градусов, ночью — до -9… -14 градусов. Обойдется без осадков как ночью, так и днем», — сообщил он.

В субботу, 22 февраля, достаточно часто будут прояснения, а в праздничный день, 23 февраля, москвичей ждет «хорошая, солнечная погода, при слабом ветре и атмосферном давлении 765 мм ртутного столба», продолжил синоптик.

По его словам, в последнюю неделю февраля ожидается повышение температуры, возможно, она будет подниматься выше нуля, но ночи пока останутся морозными, от -4 до -9 градусов. Также в начале недели ожидается снег.

«Начало марта, скорее всего, будем встречать днем с небольшим плюсом, ночью с небольшим минусом и с несущественными осадками в виде снега или мокрого снега», — подытожил Ильин.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «март начнется с очень теплой погоды, опережающей календарь на три недели». Он предположил, что первый весенний месяц будет на 3-5 градусов теплее климатической нормы, в том числе из-за малого количества снега.

«Так называемая метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительных значений произойдет не как положено по статистике, 21 марта, а на две-три недели раньше срока», — сказал Тишковец в эфире канала «Москва 24».