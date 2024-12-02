Под председательством Норвегии Арктический совет реанимировал рабочие группы с участием России. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Норвегии в России Роберт Квиле. При этом дипломат не смог сказать, будут ли Россию приглашать на министерскую встречу Совета в 2025 году.

«Мы приняли от вас председательство в Арктическом совете в мае 2023 года. В 2025 году оно перейдет к Дании. И для Норвегии и норвежского председательства было трудной задачей провести этот Совет через неспокойные воды. Но, на мой взгляд, мы должны быть горды и счастливы тем, что все восемь арктических стран договорились возобновить деятельность рабочих групп [с участием России] или дать им возможность снова приступить к работе», — рассказал посол.

При этом дипломат не смог сказать, будет ли Норвегия приглашать Россию на министерскую встречу в 2025 году — традиционно на ней подводятся итоги председательства той или иной страны в Арктическом совете. Ранее эти встречи посещал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я не знаю, что они думают. Но полагаю, что такого рода решения должны приниматься в тесной координации с остальными», — пояснил Роберт Квиле.

Ранее в МИД России не исключали, что Россия может выйти из организации, если дальнейшее участие не будет соответствовать ее интересам.

«Я думаю, что и российская сторона увидит ценность в том, чтобы использовать имеющиеся возможности, принимая во внимание, что другие направления сотрудничества в рамках Арктического совета заморожены», — заключил посол Норвегии.

Между тем в недавнем интервью агентству РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов (ранее они был старшим должностным лицом в Арктическом совете от России) подтвердил, что пока вопрос о выходе из Арктического совета на повестке не стоит.

«К сожалению, не все страны-члены совета в должной мере поддерживают усилия Норвегии, направленные на возобновление нормальной, полноформатной деятельности этой организации и ответственное выполнение целей и обязательств, закрепленных в Стратегическом плане Арктического совета до 2030 года. Тем не менее в последнее время наметились позитивные подвижки в стагнировавшей работе совета. <…> Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня. Перспективы дальнейшего участия нашей страны в этой организации увязываем с восстановлением ее нормального функционирования и исходя из необходимости соблюдения российских интересов», — пояснил Николай Корчунов.