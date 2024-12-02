В девяностые годы Норвегия рассматривала возможность проведения совместных военных учений с Россией на своей приграничной территории. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол королевства в Москве Роберт Квиле.

«Что касается [ослабления] ограничений на учения к востоку от определенной точки в Финнмарке (норвежская губерния Финнмарк, граничащая с Россией. — Прим.RTVI), которая находится ближе к вам. Это произошло в 1990-х годах, и, конечно, я помню ту мотивацию. В то время для наших отношений с вами открывались новые перспективы. И мы подумали: ага, возможно, в будущем мы сможем пригласить российские войска для совместных учений в этой части Норвегии. И этом случае это добровольное ограничение не имеет смысла», — рассказал посол Норвегии в России.

Роберт Квиле подтвердил, что Норвегия, с момента вступления в Североатлантический альянс в 1949 году, ввела три главных самоограничения в военной сфере.

«[Их цель] — показать нашему соседу, Советскому Союзу, а затем и России, что мотивация нашего членства в НАТО — оборонительная. В основном этих ограничений было три: на иностранные базы — 1949 года; на ядерное оружие — 1957 года, а затем, позднее в пятидесятые годы, — на военные учения с иностранными войсками в восточной части Финнмарка, ближе к вам. Сейчас они не размылись, но справедливости ради стоит сказать, что некоторые из них реализованы с некоторой гибкостью», — признал Роберт Квиле.

Дипломат добавил, что Норвегия по-прежнему не проводит учения НАТО «в этой части Норвегии», на границе с Россией.

«Я могу снова привести вам один пример. Если вы скажете: “О, раз в два года или что-то в этом роде вы проводите масштабные учения НАТО на норвежской земле», их центром будет, скажем, авиабаза Бардуфосс, которая находится к югу от города Тромсё. Как далеко это от России? 800 км», — отметил посол Норвегии.

Дипломат также добавил, что эти ограничения не носят юридически обязывающего характера.

«Мы сформулировали их сами, это наше одностороннее решение. Это не юридическое обязательство. Оно не основано ни на каких соглашениях с кем-либо. Так что, с юридической точки зрения, конечно, мы вольны отменить их полностью. Но мы этого не делаем», — заключил Роберт Квиле.

В 2022 году Норвегия заключила с США дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Тогда четыре военные базы в Норвегии стали так называемыми «согласованными областями» — в их отношении американские военные получили право беспрепятственного доступа и использования. А в феврале 2024-го к четырем областям добавились восемь. Теперь в Норвегии есть 12 районов, где США имеют военные объекты. Среди них — авиабазы, гарнизоны, горные сооружения.

«В случае необходимости рассчитываем на быстрое подкрепление. Откуда? От Соединенных Штатов. Таким образом, у нас уже много-много лет находится американская военная техника, заранее подготовленная в норвежских горах, но это общедоступная информация», — подтвердил посол Норвегии.