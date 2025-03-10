Нет никаких признаков, что Норвегия собирается отказаться от самоограничений, которые предполагают неразмещение иностранного ядерного оружия на территории королевства. Об этом RTVI заявил посол Норвегии в России Роберт Квиле. Дипломат ответил на просьбу прокомментировать, есть ли подобные планы у Осло на фоне последних дискуссий во Франции и Германии о ядерном сдерживании в Европе.

«Нет никаких сигналов, что мы будем адаптировать или изменять добровольно введенные ограничения, связанные с ядерным оружием на территории Норвегии», — заявил Роберт Квиле RTVI.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телеобращении, что намерен запустить «стратегические дебаты» о возможности предоставить европейским союзникам защиту французским ядерным оружием. Это связано с «неопределенностью в отношении будущих шагов» администрации президента США Дональда Трампа.

На этом фоне вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что Франции и Великобритании, «возможно, придется «поделиться» своим ядерным оружием, поскольку на Америку нельзя положиться в вопросе защиты НАТО». Интерес к «совместному использованию ядерного оружия» политик подтвердил в большом интервью Deutschlandfunk.

В интервью RTVI Роберт Квиле подтверждал, что Норвегия продолжает придерживаться самоограничений в военной сфере, которые королевство брало на себя еще во время холодной войны — при вступлении в НАТО и позднее. В основном этих ограничений было три: на иностранные базы — 1949 года; на ядерное оружие (отказ от его размещения на норвежской территории) — 1957 года, а затем, в пятидесятые годы, — на военные учения с иностранными войсками в восточной части Финнмарка.

«Мы сформулировали их сами, это наше одностороннее решение. Это не юридическое обязательство. Оно не основано ни на каких соглашениях с кем-либо. Так что, с юридической точки зрения, конечно, мы вольны отменить их полностью. Но мы этого не делаем», — заключил дипломат.