Граница между Норвегией и Россией не закрыта, единственный погранпереход продолжает работать «в обычном режиме». Другое дело, что с весны россиянам стало еще сложнее получать норвежскую визу и попасть на территорию королевства. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Норвегии в России Роберт Квиле.

«Я думаю, это не вопрос закрытой границы, но того, что в мае этого года были введены новые правила, которые еще больше усложнили получение визы в Норвегию для граждан России. Но граница — граница открыта. Пограничный КПП Стурскуг работает в штатном режиме», — заявил посол.

Дипломат подтвердил, что «новые правила, введенные норвежскими властями, добавили еще больше ограничений», и «гражданам России сегодня сложно получить визу в Норвегию».

«Однако это не значит, что это [пересечение границы для россиян] невозможно. Также имейте в виду, что, я полагаю, около 10% населения муниципалитета, чьим центром является Киркенес, составляют русские. И они путешествуют, и к ним приезжают члены семей, и они имеют право на получение визы», — уточнил Роберт Квиле.

Собеседник RTVI напомнил, что на норвежско-российской границе и до 2022 года действовал всего один погранпереход: «Если вы посмотрите на природные условия, большая часть границы между нашими странами проходит по реке. Итак, у вас есть один пограничный переход, где граница проходит по суше».

Также в норвежском посольстве признали, что «обстановка на границе спокойная» — в том числе потому что представители властей двух стран продолжают сотрудничать. «Это пограничные комиссары, контакты между военными и полицией на севере», — пояснил посол.

В дипмиссии напомнили о ситуации 2015 года, «когда более 5000 мигрантов приехали на погранпереход Стурскуг на велосипедах, потому что, по двустороннему соглашению между Норвегией и Советским Союзом от 1949 года, пересекать границу пешком запрещено».

«И если мы столкнемся с новой ситуацией подобного рода, когда иммигранты будут двигаться в направлении норвежской границы, то нам придется принять меры, чтобы предотвратить повторение того, что произошло в 2015 году», — заявил посол.

Вместе с тем норвежский дипломат признал, что в последние годы отмечено лишь несколько случаев нелегального пересечения границы. По его словам, «это были некоторые ненормальные, но все удалось решить во взаимодействии с российскими властями».

Также Роберт Квиле опроверг сообщения, что Норвегия не собирается строить забор на границе с Россией.

«Нет, нет [таких] планов. Но тогда у меня к вам встречный риторический вопрос: почему мы должны это делать? Ведь есть забор с вашей стороны. В этом нет смысла. Но, возможно, это недопонимание, потому что были некоторые планы построить заграждение. Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход. Но забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла. Во-первых, забор есть на вашей стороне. И к тому же граница идет по рекам. Вы же не можете построить забор на реке, верно?», — заключил посол Норвегии.