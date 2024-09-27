МВД Норвегии объявило в международный розыск мужчину, подозреваемого в поставках движению «Хезболла» пейджеров, массово взорвавшихся в Ливане. Об этом пишут Reuters и The Guardian.

По их информации, подозреваемый — норвежец индийского происхождения по имени Ринсон Хосе, ему 39 лет. Норвежское издание VG уточнило, что мужчина получил гражданство Норвегии, так как прожил в этой стране 12 лет.

Утверждается, что также Хосе является основателем болгарской компании Norta Global Ltd, которая могла быть частью цепочки поставок пейджеров. Компания основана в Софии в 2022 году, уточняет Guardian. Именно Norta Global Ltd, по версии венгерского портала Telex, закупала на Тайване взорвавшиеся позже пейджеры.

Согласно данным Reuters, Хосе пропал в середине прошлой недели в США, куда он прилетел с рабочим визитом. В Норвегии мужчина работал в отделе продаж медиакомпании DN Media Group, уточняет агентство.

По словам работодателя Хосе, он прилетел на конференцию в Бостон 17 сентября, но уже на следующий день — 18 сентября — перестал выходить на связь с коллегами. Кроме того, он так и не появился на конференции и не вернулся в Норвегию обратным рейсом, о чем работодателя оповестила авиакомпания.

Reuters 18 сентября попыталось связаться с Хосе по телефону. Однако мужчина не стал комментировать взрыв пейджеров и повесил трубку после вопроса о его компании в Болгарии. Больше он не отвечал на многочисленные звонки и сообщения.

В четверг, 26 сентября, полиция Осло получила сообщение о пропаже человека, связанного с делом о взорвавшихся пейджерах. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и также объявили мужчину в международный розыск, отмечает Guardian.

Массовые взрывы гаджетов в Ливане

17 сентября, во вторник, в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которыми пользовались члены группировки «Хезболла». Погибли погибли 12 человек, включая двух детей, еще почти три тысячи человек получили различные ранения. В числе пострадавших — посол Ирана в Бейруте и сотрудники дипмиссии. Среди погибших — восьмилетняя девочка, а также члены группировки и сыновья нескольких ливанских чиновников.

Вторая серия взрывов устройств связи и гаджетов прозвучала в Ливане в среду, 18 сентября. Агентство Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщило, что количество погибших после второй серии взрывов возросло до 14 человек, еще более 450 человек получили ранения. Местные издания сообщали, что на этот раз сдетонировали рации, ноутбуки, а также устройства, встроенные в автомобили, мотоциклы и скутеры.

Газета The New York Times (NYT) писала со ссылкой на чиновников, что Израиль 17 сентября провел операцию против «Хезболлы», предварительно спрятав взрывчатое вещество в партии пейджеров тайваньского производства, импортированных в дальнейшем в Ливан.

Источники в службах безопасности в ходе расследования причин взрывов пришло к выводу, что взрывчатое вещество, заложенное внутрь аккумуляторов пейджеров, было невозможно обнаружить даже при помощи сканеров, установленных в аэропортах.

Власти Ливана обвинили в организации атаки Израиль и его разведку «Моссад». Президент Израиля Ицхак Герцог 22 сентября заявил, что его государство не имеет отношения к массовым взрывам пейджеров и раций.