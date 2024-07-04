Новый генеративный искусственный интеллект станет доступен в сервисе Trace, который позволяет пользователям VK отслеживать стабильность работы приложений для Android и iOS, пишет «Лента.ру».

Уникальная технология помогает оперативно находить проблемы в работе приложений, анализировать возникшие сбои и проблемы, а также подобрать подходящее решение для их налаживания. Применение этой технологии позволит уменьшить время каждого из шагов при создании приложений — от тестирования до выпуска в производство.

В случае обнаружения неполадки сервис создает подробный документ (стектрейс) о возникшей проблеме, куда включается анализ работы тех разделов и модулей, которые могли сработать неверно.

После этого технология определяет наиболее вероятную причину сбоя или предоставляет пользователю список из факторов, которые могли вызвать проблему. Помимо этого, новый сервис также самостоятельно генерирует рекомендации, направленные на устранение ошибок, в том числе — неточностей в коде приложения.

В соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, которую утвердил президент России, объем указанных услуг по созданию и реализации решений в этой сфере должен достигнуть не менее 60 млрд рублей, сообщает «Право.ru».

В документе также оговаривается внедрение ИИ в цифровую трансформацию органов публичной власти, а также составление списка доверенных технологий на платформе «Гостех».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя указ главы государства, перечислил проблемы, которые стоят перед российскими разработчиками.

Это, в частности:

— нехватка вычислительных мощностей,

— недостаточное развитие решений в области ИИ,

— дефицит специалистов высокой квалификации,

— низкий уровень внедрения ИИ в госуправлении,

— нормативные барьеры

— необходимость защиты персональных данных.