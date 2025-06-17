Идею депутата Госдумы Виталия Милонова продавать секс-игрушки исключительно по рецепту врача может оценивать только психиатр или психолог, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Я все-таки хирург, а тут нужен психиатр или психолог для того, чтобы оценки давать различным инициативам, в том числе очень странным. Излишнее вмешательство господина Милонова во все сферы, какие только возможно, оно до хорошего не доведет», — сообщил он.

Ранее Милонов заявил «Абзацу», что товары категории 18+ следует приравнять к медицинским изделиям и продавать только по рецепту врача. По его мнению, такая продукция мешает росту рождаемости в стране. Также Милонов призвал к запрету секс-шопов.

«Мое мнение, что эти товары вредны и вообще не нужны. Их продажа — развращение общества. Это снижает в том числе уровень рождаемости и негативно сказывается на ценностях в обществе. Поэтому считаю, что, в принципе, если этих магазинов не будет в нашей стране, будет хорошо», — отметил депутат.

В январе Виталий Милонов, комментируя RTVI предложение ввести проверки возраста на маркетплейсах, заявил, что это, по его мнению, должно затронуть такие категории, как секс-игрушки, вейпы, табачную продукцию и другие товары. Для подтверждения возраста он предложил использовать QR-коды.

«У всех нас есть “Госуслуги”. Необходимо, чтобы Минцифры разработало приложение, в котором QR-код наших документов на “Госуслугах” считывался бы и идентифицировал человека», — сказал он.

В июне 2024 года Милонов, как сообщала радиостанция «Говорит Москва», предложил забрать товары из секс-шопов, «погрузить на бомбардировщики и сбросить на войска ВСУ»: «Пусть им эти писюны резиновые по башке настучат».