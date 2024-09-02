Девушкам сейчас нужно знакомиться не в ресторанах, а с теми, кто ходит в церковь. С таким предложением в беседе с RTVI выступил замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Так он прокомментировал идею психолога Анетты Орловой, которая призвала ранее россиянок искать себе пару в больницах.

«Нужно, чтобы серьезный человек был. Я предлагаю — знакомиться после службы в церкви. Видишь, что молодой человек идет в церковь или на службе стоит — значит, человек надежный. Можно познакомиться после службы», — заявил Милонов.

По его мнению, тем, кто находится в больнице, часто грустно и одиноко, поэтому интерес к девушкам часто связан не столько с их качествами, сколько с тем, что им просто скучно.

«Поэтому знакомиться надо не тогда, когда мужику плохо и ему нужна помощь — по голове погладить, а когда у него все нормально. Чтобы он показал свою ответственность. Потому что когда человеку плохо и ему нужна забота, он готов изображать из себя «хорошего». Когда ему хорошо — вот тут-то и надо проверять. Поэтому в больницах знакомиться не надо. Навешают лапши с три короба», — уверен парламентарий.

Он также отметил, что места для знакомства могут быть самые разные, но лучше всего не заводить романы во время курортов, посещения баров и ресторанов, когда «люди подвыпили».

«Все это не совсем точно, не совсем честно и не совсем искренне. Если он алкаш — это мимо. Курит вейп — тоже нельзя знакомиться, потому что это мужчина с сомнительными нравственными ценностями. Желательно, чтобы не было на нем лишних украшений, если много украшений — понторез, ненадежный парень. Судя по всему, будет неверным», — резюмировал Милонов.

1 сентября Анетта Орлова в разговоре с «Говорит Москва» заявила, что россиянкам следует знакомиться с мужчинами во время посещений больниц. По ее словам, к врачам приходят россияне «один красивее другого», которые нуждаются в том, чтобы им «дали какую-то заботу». Она допустила, что если девушки прислушаются к ее совету, то после этого «произойдет близкий контакт».