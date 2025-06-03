Дефицита инсулиновых игл в Ростовской области больше нет, рассказала в специальном интервью RTVI заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко. Новый госконтракт подразумевает поставку 7 млн игл, полностью закрыв годовую потребность региона. Избранная от Ростовской области депутат при этом подчеркнула, что местному министру здравоохранения «нужно лучше работать», чтобы исключить повторения кризисной ситуации.

Об остром дефиците инсулиновых игл в аптеках Ростовской области Виктория Абрамченко, узнала от своих избирателей.

«Я обратилась к министру здравоохранения России Михаилу Альбертовичу Мурашко, и вопрос был решен оперативно», — рассказала депутат.

Как выяснилось, причина дефицита была в том, что областной минздрав не заключил контракт на закупку игл для обеспечения льготников. «На сегодняшний день этот государственный контракт заключен — на 7 млн игл. Этого хватит для всех, кто нуждается в такой форме поддержки на год», — отметила Абрамченко.

Напомним, что пациенты с сахарным диабетом в Ростовской области в январе 2025 года перестали получать инсулиновые иглы, которые необходимы им для ежедневных инъекций. При этом больному требуется до шести уколов в день и столько же игл. Ситуация накалилась до того, что родители детей с сахарным диабетом были вынуждены либо повторно использовать старые иглы или покупать новые за свой счет.

Чтобы кризисная ситуация не повторилась, местным чиновникам нужно «готовить качественную конкурсную документацию», уверена зампредседателя Думы. Также Виктория Абрамченко отметила, что сейчас на рынке есть разные производители и поставщики игл, а задача местного минздрава — сделать так, чтобы они выходили на конкурс.

«Это работа исполнительной власти в регионе, в частности, регионального министра здравоохранения. Это оценка его труда. Нужно чуть лучше работать», — резюмировала зампредседателя Думы.