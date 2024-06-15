Газета The New York Times (NYT) опубликовала проекты мирного соглашения между Россией и Украиной, подготовленные в период с февраля по апрель 2022 года — по итогам переговоров двух страны. Как отмечает издание, хотя документы не были подписаны, они «проливают свет на разногласия, которые [странам] придется преодолеть».

Документы NYT предоставили украинские, российские и европейские источники. Их подлинность газете подтвердили участники переговоров и другие близкие к ним люди; трое собеседников были в делегации Украины, пишет издание. Некоторые детали этого договора ранее уже были известны, однако большая часть материалов — не раскрывалась.

Согласно договору от 17 марта 2022 года, англоязычную версию которого Украина предоставила странам Запада:

Украина добивалась от России согласия на международные гарантии безопасности, согласно которым украинские союзники в случае повторного нападения встанут на защиту Киева, в том числе путем закрытия воздушного пространства. Кроме того, украинская сторона хотела, чтобы договор распространялся «на международно признанные границы Украины».

Россия хотела, чтобы Украина и другие подписавшие договор страны отменили санкции введенные с 2014 года против Москвы и публично призвали остальных сделать то же самое. Также, согласно требованиям российской стороны, Украина должна была уступить восточный Донбасс и признать Крым российским. Условия касались и прославления и пропаганды «любой формы нацизма и неонацизма», включая проведение публичных демонстраций и шествий, возведение памятников и мемориалов и переименование улиц. За это Россия предлагала ввести уголовную ответственность.

Среди прочего, первая версия договора предусматривала введение ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна могла иметь на вооружении. Украинцы были готовы принять такие ограничения, но стремились повысить их верхний порог, пишет NYT.

В то же время американские чиновники были встревожены предложенными условиями. По словам одного из европейских дипломатов, лидеры Польши опасались, что представители Германии или Франции попытаются убедить Киев принять условия России, и якобы хотели не допустить этого.

NYT подчеркивает, что этот проект показывал, насколько Россия и Украина «далеки друг от друга». Однако через несколько дней, 29 марта, представители этих стран встретились в Стамбуле. На переговорах российская сторона, по данным газеты, делала «меньший акцент на своих территориальных требованиях». Украина изложила свои предложения в двухстраничном документе под названием «Стамбульское коммюнике», который так и опубликовали, пишет NYT.

«Стамбульское коммюнике» предполагало, что:

статус Крыма необходимо определить в течение 10 или 15 лет, при этом Украина обещала не пытаться вернуть полуостров силой;

Владимир Зеленский и Владимир Путин должны были встретиться лично в 2022 году, чтобы завершить мирный договор и договориться о том, какая часть территории Украины останется под контролем России;

украинцы заключат обязательные гарантии безопасности, которые включали бы соглашения с несколькими странами — в их числе называли Великобританию, Китай, Россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль;

государства-гаранты должны были согласиться, что в случае «агрессии, любого вооруженного нападения на Украину или любой военной операции против Украины» каждое из них после срочных и немедленных консультаций окажет помощь Украине.

Как отмечает NYT, Путин «снижал свои требования». Между тем российские официальные лица публично подавали неоднозначные сигналы о том, действительно ли Кремль готов подписать соглашение. По словам участников переговоров, русские и украинцы вернулись к многочасовым переговорам по видеосвязи, обмениваясь черновиками договора через WhatsApp.

Участие и намерения Путина в переговорах 2022 года стали предметом споров в Киеве и Вашингтоне, говорят украинские и американские чиновники. Один из украинских переговорщиков сказал, что считает переговоры блефом со стороны российского главы, но двое других назвали их серьезными.

«Мы не знали, серьезно ли настроен Путин», — пояснил экс-высокопоставленный американский чиновник.

В апреле 2022 года к переговорам между странами якобы привлекли российского бизнесмена Романа Абрамовича. Представитель миллиардера отметил, что его роль «ограничивалась знакомством представителей обеих сторон друг с другом», после чего он не был «вовлечен в этот процесс». Утверждается, что Путин «призывал участников переговоров сосредоточиться на ключевых вопросах и быстро их решить».

15 апреля — через пять дней после того, как Абрамович рассказал украинцам о своей встрече с Путиным, российские переговорщики отправили 17-страничный проект договора на стол своего президента, указывает NYT. Газета отмечает, что на первых страницах договора у сторон «появились точки соприкосновения»:

стороны договорились, что Украина закрепит за собой статус нейтральной страны, и ей будет разрешено вступить в Евросоюз;

Россия отказалась от требования к Украине о немедленном признании Крыма российским.

При этом оставались «камни преткновения», среди которых:

дальность оружия, которое разрешалось использовать Украине (Россия хотела, чтобы дальность стрельбы украинских ракет была ограничена 25 милями, в то время как Украина хотела иметь 174 мили — этого достаточно, чтобы поражать цели по всему Крыму);

отмена украинских законов, касающихся языка и национальной идентичности;

отвод украинских войск в рамках прекращения огня «в места постоянной дислокации или в места, согласованные с Россией».

Самой большой проблемой NYT называет пятую статью договора, в которой говорилось, что в случае нового вооруженного нападения на Украину, на ее защиту встанут страны, подписавшие документ. В список этих государств вошли Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Российская сторона включила пункт, согласно которому все государства-гаранты, включая Россию, должны были одобрить ответные меры в случае нападения на Украину.

После такого изменения, по словам одного из членов украинской команды переговорщиков, их сторона потеряла интерес в продолжении переговоров.

NYT пишет, что спустя два года после стамбульского договора признаков того, что Россия и Украина могут вернуться за стол переговоров, «все еще нет». 14 июня президент России Владимир Путин пообещал прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры «в ту же минуту», как Киев откажется от вступления в НАТО и объявит о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление российского лидера «ультимативным» и заявил, что оно ничем не отличается от прошлых. Кроме того, он добавил, что российский президент «не остановится». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк охарактеризовал предложение Путина как «полный обман».