Пентагон планирует развернуть новое поколение наземных и космических средств, которые способны защитить американскую спутниковую систему и при необходимости вывести из строя или обезвредить космические аппараты потенциального противника. Об этом пишет The New York Times (NYT) на основании недавних заявлений чиновников оборонного ведомства.

Как отмечает газета, нынешний подход США в вопросе обороны в космосе кардинально отличается от предыдущих военных программ по этому направлению и расширяет спектр наступательных возможностей.

«Мы должны защищать наш космический потенциал и в то же время быть в состоянии отказать противнику во враждебном использовании его космического потенциала. Потому что, если у нас не будет космоса, мы проиграем», — цитирует NYT мартовское заявление начальника отдела космических операций Космических сил, генерала Ченса Зальцмана.

Вашингтон начал движение в сторону повышения боевого потенциала в космосе из-за роста аналогичных военных инструментов у Китая, пишет NYT. По словам министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, китайская сторона «развернула целый ряд космических средств, предназначенных для поражения [американских] войск». «И мы не сможем успешно действовать в западной части Тихого океана, если не сможем победить их», — пояснил он.

О том, что Китай запустил свою сеть спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки, заявил и генерал Стивен Уайтинг, курирующий Космическое командование, отвечающее за использование космических средств для защиты США. Он назвал разработку Пекина «убийственной паутиной над Тихим океаном для поиска, фиксации, отслеживания и <…> нацеливания на военный потенциал Соединенных Штатов и их союзников».

Среди прочего, чиновники Пентагона и директор национальной разведки США указывают, что Китай и Россия уже якобы развернули или испытали высокоэнергетические лазеры наземного базирования, противоспутниковые ракеты или маневренные спутники, которые могут быть использованы для подрыва американских космических средств.

После сообщений СМИ о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное оружие космического базирования, способное уничтожить все спутники на орбите, опасения США только усилились, отмечает NYT. Уайтинг подчеркнул, что милитаризация космоса перестала быть «теоретической проблемой». «Это реальность. Они развернуты, находятся в боевой обстановке», — подчеркнул он.

Китайские и российские официальные лица эти утверждения отвергли и заявили, что США своими действиями способствуют милитаризации космоса, отмечает NYT. Китайское правительство подчеркивало, что Соединенные Штаты «давно и постоянно нагнетают обстановку, представляя Китай «угрозой в космическом пространстве», чтобы очернить его и напасть на него». Усилия США в этом направлении Пекин назвал «лишь предлогом», чтобы расширить свои силы в космическом пространстве и «сохранить военную гегемонию».

Кроме того, Москва и Пекин призывали Совет Безопасности ООН «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве». Комментируя позицию России и Китая, помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб назвал подобные призывы «лицемерными», поскольку обе страны, по его словам, «размещают оружие» в космосе.

Пламб добавил, что милитаризация космоса неизбежна. «История человечества показывает, что там, где есть военные преимущества, военные будут действовать. Люди будут пытаться нейтрализовать эти преимущества и использовать их в своих интересах. И космос ничем не отличается», — сказал он.

Аэрокосмический инженер Тодд Харрисон отметил, что пройдет от пяти до десяти лет, прежде чем у США появится значительный набор наступательных вооружений в космосе.

«Мы ни в коем случае не хотим, чтобы война распространилась на космос. Но если это произойдет, мы должны быть готовы сражаться и побеждать», — пояснила замначальника космических операций генерал-лейтенант Деанна Берт.

В феврале 2024 года США сообщили союзникам, что в 2024 году Россия может разместить ядерное оружие или макет боеголовки в космосе. По словам собеседников Bloomberg, российская сторона разрабатывает «мощности космического базирования», чтобы сбивать спутники при помощи ядерного оружия. Источники отмечали, что Москва не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие, но существует «риск аварии», в результате которой ядерный взрыв может потенциально затронуть треть спутников и нанести ущерб коммуникационным системам на земле. США и их союзники пытаются убедить Россию не размещать оружие, писало агентство.

Президент России Владимир Путин на февральской встрече с тогдашним главой Минобороны Сергеем Шойгу, заявил, что Москва всегда выступала категорически против размещения ядерного оружия в космосе и что эта позиция не изменилась. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о планах российской стороны разместить ядерное оружие в космосе «уловкой Белого дома».