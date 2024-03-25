На Западе после теракта в «Крокус Сити Холле» опасаются террористических атак в Европе — в частности, в Париже, где с 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры, сообщила газета The New York Times (NYT). Во Франции накануне повысили уровень террористической угрозы до наивысшего.

По сообщению издания, ни одно из отделений «Исламского государства» (ИГ)* не было столь беспощадным, как «Вилаят Хорасан»* — действующий в Афганистане филиал ИГ*, который, согласно информации NYT, «нацелился на нападение на Европу и другие страны». По мнению американских чиновников, именно «Вилаят Хорасан»* стоит за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Отделение ИГ* под названием «Вилаят Хорасан»* («Исламское государство в Хорасане», «ИГИЛ-К», также ИГ-Х)* было основано в 2015 году недовольными членами афганского «Талибана»*, отмечает NYT. Группировка «вырвалась на международную джихадистскую арену» после того, как «Талибан»* в 2021 году сверг правительство Афганистана и пришел к власти в этой стране. В последнее время «Вилаят Хорасан»* активизировала свою деятельность, в самом Афганистане талибы* ведут борьбу с этой группировкой.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла 22 марта заявил в комитете Палаты представителей США, что «Вилаят Хорасан»* («Исламское государство в Хорасане», ИГ-Х)* «сохраняет способность и волю практически без предупреждения атаковать интересы США и Запада за рубежом в течение шести месяцев».

«Я беспокоюсь из-за Олимпиады в Париже. Она была бы отличной мишенью для террористов», — заявил NYT Эдмунд Фиттон-Браун, бывший сотрудник ООН, который сейчас является старшим советником борющейся с экстремизмом организации Counter Extremism Project.

Американские эксперты по борьбе с терроризмом отвергли предположение о том, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит Украина, отмечает NYT. По словам Брюса Хоффмана из Совета по международным отношениям, действия террористов «были классическими для ИГ*»; Колин Кларк, аналитик по борьбе с терроризмом в Soufan Group, заявил, что в течение последних двух лет ИГ-Х* был «зациклен» на Москве.

Власти Франции после теракта в Москве повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего, сообщил накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Последний раз Париж повышал уровень угрозы до максимального в октябре 2023 года, после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Причастность ИГ* к теракту в «Крокусе»

Согласно информации западных СМИ, теракт в «Крокус Сити Холле» был организован «Исламским государством»*. Американские издания, в их числе газета The New York Times (NYT) и телеканал CBS News, сообщали со ссылкой на чиновников, что данные разведки США подтверждают эту версию.

Само «Исламское государство» (ИГ)* взяло на себя ответственность за теракт в заявлении, выпущенном от имени связанного с ИГ* агентства Amaq.

«Атака произошла в контексте бушующей войны между “Исламским государством”* и странами, борющимися с исламом», — заявлено в сообщении Amaq.

По словам собеседников NYT, Вашингтон в марте собрал разведданные о том, что «Вилаят Хорасан»* планировал совершить некое нападение в Москве. Русская служба «Би-би-си» называет «ИГИЛ-К»* самой радикальной из афганских джихадистских групп.

Российские спикеры отвергают версию о причастности ИГ* к теракту в «Крокусе». В частности, эту информацию назвала фейком главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, западные спецслужбы «еще вчера знали», что исполнители теракта похожи на представителей ИГИЛ*, поэтому «стали скармливать эту версию». Исполнители теракта были подобраны таким образом, чтобы «можно было убедить <…> мировую общественность, что ИГИЛ* [причастен к нападению]», утверждает Симоньян. Она настаивает на том, что к атаке причастна Украина.

Украинские власти причастность к теракту отрицают. В частности, в МИДеУкраины обвинения в адрес Киева связали со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

* запрещенная в России террористическая организация