Российским медвузам не хватает трупных материалов для учебного процесса. Часто обучение проходит на кадаврах, которых не меняют десятки лет, а новые покупают в Юго-Восточной Азии «за огромные деньги». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на правительственном часе 5 марта. В разговоре с RTVI депутат объяснил, откуда берутся тела для обучения медиков, чем вызвана проблема с ними и кто может ее решить.

Нехватка кадавров для специализированных вузов, с которой столкнулись учебные заведения в масштабах всей страны, связана с принятым в 2012 году порядком передачи невостребованных тел, рассказал Леонов.

«Этот новый порядок фактически заблокировал передачу невостребованных тел для научных и образовательных целей, потому что необходимо брать соответствующие документы у представителей внутренних дел, но получить их достаточно сложно. Поэтому, чтобы не связываться с возможными лишними проблемами, эти разрешения просто не даются», — пояснил депутат.

Леонов уточнил, что такие учебные пособия необходимы для изучения топографической анатомии, нервной системы, кровеносных сосудов, а также препарирования.

«И сейчас огромная проблема с этим. Необходимо менять порядки и делать процедуру понятной и приемлемой для вузов, чтобы эти невостребованные тела поступали без каких-либо бюрократических препон», — добавил депутат.

Решить этот вопрос может только правительство, утвердив новый порядок передачи тел, пояснил Леонов.

«У нас есть различные социальные учреждения — дома престарелых, психоневрологические интернаты, и там зачастую живут одинокие люди, у которых нет ни родственников, ни друзей. Фактически они никому в своей жизни не нужны, и после смерти их хоронят органы социальной защиты», — рассказал депутат.

Ситуацию можно было бы улучшить, обязав соцзащиту сообщать вузам о наличии таких тел или передавать их в вузы, тогда как сейчас чиновники этого делать не должны.

«Человек умирает своей смертью, под наблюдением врачей. Ни о каком криминале здесь и речи быть не может. Но процедура настолько забюрокрачена, что документы просто не оформляются, чтобы не брать на себя ответственность», — заключил Леонов.

О нехватке трупного материала в российских медвузах заявляла заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Ирина Киркора в 2020 году. Она рассказывала «Известиям», что студенты-медики вынуждены учиться по схемам и на манекенах, хотя это не является равноценной заменой практике с кадаврами.