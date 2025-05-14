В Черемушкинском суде Москвы начался новый процесс над подельниками основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого — бывшими работниками банка «Кредит Экспресс». Большинство фигурантов вместе с Бойко-Великим в 2023 году уже были осуждены за хищение у этого банка свыше 190 млн рублей путем выдачи кредитов по подложным договорам. В новом деле, как выяснил RTVI, фигурирует та же схема хищений, однако период и общая сумма, вменяемая подсудимым, иные. Следствие считает, что в 2015-2016 годах подсудимые похитили еще почти 100 млн рублей.

Заседание по новому делу банка «Кредит Экспресс» было назначено на 12 часов, однако вовремя так и не началось. В это время адвокаты обсуждали судьбу бывшего председателя правления банка Аллы Кабановой, которая в 2023 году вместе с Бойко-Великим была приговорена к шести с половиной годам по первому делу. Тогда она не явилась в суд на оглашение приговора, так как находилась в больнице. Из слов защиты выяснилось, что и последующие полтора года Кабанова так и не начала отбывать свой срок в колонии.

«На прошлое заседание она своими ногами приходила», — переговаривались адвокаты. «А как же она вышла из суда?», — удивился кто-то из них». «Своими ногами», — последовал ответ. Однако позже защитники уточнили, что после крайнего заседания по делу, которое прошло еще в апреле, Кабанову все-таки задержали.

Из пяти фигурантов нового дела лишь один находился в зале суда вне судебного аквариума. Остальные к этому времени уже отбывают свои сроки по первому делу. Например, Егор Пихтин в момент заседания находился в тюремной робе.

Предполагаемого организатора схемы Аллу Кабанову ввели в зал первой. Небольшая 72-летняя женщина, опираясь на деревянную трость, держала в руках бумагу, которую намеревалась зачитать перед судьей. Когда ей дали слово, женщина рассказала, что тяжело больна и просит выпустить ее из СИЗО, заменив ей меру пресечения на период судебного процесса — на подписку о невыезде. Однако судья Ирина Кузан сразу же дала понять, что это не в ее власти.

— Кабанова, по настоящему уголовному делу ваша мера пресечения подписка о невыезде, и вам она не изменялась, — сообщила председательствующая. — А то, что вы сейчас находитесь в следственном изоляторе, так это по приговору суда от 3 октября 2023 года. По тому приговору вам было назначено наказание в виде реального срока.

Когда Кабанова получила от судьи все разъяснения, ходатайство о переносе слушаний заявил один из адвокатов. Оно сразу же было удовлетворено. Таким образом, судебный процесс пока находится на начальной стадии, а прокуратуре пока так и не удалось до конца огласить суть обвинения.

Тем не мене, как выяснил RTVI, новое уголовное дело касается периода 2015-2016 годов. По версии следствия, Кабанова, а также несколько сотрудников банка — главный бухгалтер Мария Антонова, бывший заместитель главы кредитного управления Егор Пихтин, начальница отдела кассовых операций Наталья Ципинова, а также экс-глава кредитного управления Анастасия Новотная — похитили путем растраты деньги банка в сумме 96,8 млн рублей.

Главный бухгалтер банка «Кредит Экспресс» Мария Антонова во время заседания суда в 2023 г.

Схема, которую, как считает следствие, использовали фигуранты, та же, что применялась и в первом случае, касающемся периода 2013-2018 годов: обвиняемые по фиктивным документам оформляли кредиты на бывших клиентов банка, а затем получали похищенные деньги и распределяли их между собой. Всего уголовное дело насчитывает 240 томов. Всем фигурантам вменяется ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата), по которой им грозит до 10 лет лишения свободы.

Стоит заметить, что от скорости протекания процесса будет зависеть многое, ведь сроки привлечения к уголовной ответственности по вменяемой фигурантам статье — 10 лет с момента совершения преступления.

Первое уголовное дело о хищении путем растраты денег банка «Кредит Экспресс» было возбуждено в 2019 году, спустя несколько месяцев после того, как ЦБ лишил его лицензии. Тогда же были задержаны все фигуранты — Кабанова, ее сын и работник этого же банка Константин Кабанов, Новотная, Антонова, Пихтин, а также совладельцы кредитного учреждения Бойко-Великий и Татьяна Макаренко.

Дела еще в отношении двух фигурантов — бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой — были выделены в отдельное производство, так как те заключили сделку со следствием. Впоследствии Ципинову приговорили к четырем годам.

В октябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы признал всех фигурантов дела виновными в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ) 190,8 млн рублей. Суд установил, что обвиняемые оформляли фиктивные договоры кредитования на бывших клиентов «Кредит Экспресса», а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц, входящих в группу компаний Бойко-Великого ОАО «Ваш финансовый попечитель».

Суд установил, что Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко получали деньги и распределяли их среди членов группы. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличку со счетов клиентов банка, заключивших с ним договоры вклада. Часть похищенного при этом была легализована.

По приговору суда Бойко-Великий получил шесть с половиной лет колонии, остальные фигуранты также были приговорены к реальным срокам. Условное наказание получила лишь Татьяна Макаренко. В январе 2025 года Мосгорсуд незначительно сократил сроки наказания фигурантам дела.

В настоящее время Можайский суд Московской области рассматривает в отношении Василия Бойко-Великого еще одно уголовное дело. Бизнесмена обвиняют в создании преступного сообщества для хищения подмосковных земельных участков стоимостью 347,9 млн рублей. Дело примечательно тем, что в 2020 году оно было закрыто, но после жалобы прокуратуры Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил все соответствующие решение и направил его на новое рассмотрение. Процесс в Можайском суде начался зимой 2023 года