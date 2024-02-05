Пост министра иностранных дел России когда-нибудь и может занять женщина, но сейчас «образ брутального мужчины для него больше подходит». Таким мнением с RTVI в интервью поделилась посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Вы знаете, когда-нибудь будет. Но сейчас, в это военное время, мне кажется, что образ брутального мужчины для него больше подходит. Хотя, Бог его знает, может быть… Это очень сложно сказать. Но пока я не вижу таких претендентов на этот пост», — заявила Митрофанова, отвечая на вопрос RTVI о том, станет ли в России женщина когда-нибудь министром иностранных дел.

По словам дипломата, в советское время в МИД практически не набирали женщин-дипломатов. «Служба такая. Она требует определенной самоотдачи и очень тяжело совместима с полноценной семьей. Не каждая женщина может потянуть это», — считает Митрофанова.

По словам посла, большинство женщин в министерство пришло в 2000-х годах. Из-за этого многие из них еще не достигли того возраста и положения, чтобы успеть достичь дипломатических рангов, подразумевающие высокие посты в министерстве. «Но я думаю, что в недалеком будущем у нас будет немало женщин-послов», — считает Элеонора Митрофанова.

При этом сейчас в системе МИД женщин много. «Очень толковые, хорошо образованные, хорошо организованные, красивые. Поэтому я думаю, что у очень многих хорошее, блестящее будущее», — отметила посол.