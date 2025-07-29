В Омске открылся первый в России филиал иностранного вуза — Казахского национального университета имени аль-Фараби. Таким образом Казахстан первым из “дружественных” стран вступил в борьбу за российских абитуриентов. Чем отличается казахский подход к высшему образованию и почему в открытии филиала так много политики.

Филиал первого в России иностранного ВУЗа, открыл премьер-министр Михаил Мишустин во время своего визита в Омск. Филиал КазНУ получил лицензию на ведение образовательной деятельности еще 22 мая 2025 года. Сейчас ведется набор абитуриентов на первый курс, по трем направлениям: филологический факультет — казахский язык и литература, юридический факультет — таможенное дело, факультет международных отношений — международное право. Планируется, что в первый год в ВУЗ будет зачислено 75 человек, их обучение будет вестись на русском, казахском и английском языках.Для работы в филиале, планируется привлечь преподавателей из Омского госуниверситета, а также Казахстана

Открытие филиала казахского ВУЗа за рубежом в Казахстане расценивают во многом как серьезный козырь нынешнего министра высшего образования и науки Казахстана Саясата Нурбека в его борьбе с местными «патриотами от образования».

«С приходом Нурбека на пост министра образования, Казахстан изменил свою политику и взял курс на открытость системы высшего образования — в страну теперь активно заходят иностранные вузы, в том числе российские, что вызывает резкое недовольство у части казахстанской образовательной элиты», — рассказал RTVI источник долгое время, работавший в системе высшего образования страны.

Здесь необходимо подчеркнуть, отмечают эксперты, что «особенно после украинских событий часть казахского истеблишмента, в том числе вузовский преподавательский состав и интеллигенция считает сотрудничество с Россией в области образования, буквально угрозой национальной безопасности страны. Эта позиция активно звучит в публичном пространстве, и власть не может ее не замечать и игнорировать».

По словам источников RTVI, вплоть до 2020 года иностранные вузы если и пускались в Казахстан, то лишь в виде исключений, как например филиал МГУ, который работает на базе Евразийского национального университета имени Льва Гумилева в Астане.

Дело в том, что в 90-е годы прошлого века практически все вузы Казахстана стали частными, а само высшее образование в стране превратилось прежде всего не в образовательный, а в бизнес-проект. Поэтому приходу серьезным иностранных вузов прежде всего российских, «активно сопротивлялись, справедливо полагая, что местные ВУЗы не выдержат этой конкуренции и потеряют значительную долю рынка» — подчеркивают эксперты. Еще один важный момент казахской образовательной специфики — идея создания в стране собственного мегауниверситета : «Назарбаев университет». Он был открыт в 2010 году и должен был войти в число лучших вузов мира.

«Однако, несмотря на огромные деньги, которые выделялись на это проект, сейчас мы можем констатировать, что он не выстрелил», — говорит источник RTVI.

Нынешняя образовательная политика Казахстана ставит иные приоритеты, и поэтому открытие казахским вузом филиала в стране с признанной школой академического образования «дает дополнительные очки нынешнему министру высшего образования и науки для продолжения сотрудничества с Россией в части образовательных программ».

Как обращают внимание эксперты RTVI, за последние годы в стране открылись восемь филиалов ведущих российских вузов.

Михаил Мишустин пообещал, что правительство России окажет активную поддержку филиалу казахского вуза.

«Все лучшее надо как отдавать, так и приносить в образовательный процесс. Мы рассмотрим все необходимые для этого меры поддержки», — сообщил премьер-министр России.

«Понятно, что, с одной стороны, для образовательного пространства России открытие какого-то филиала в омском университете — это очень незначительное событие. Но мне кажется это не следует недооценивать по следующим причинам. Первое — это то, что создан прецедент. В России впервые появился легально филиал иностранного вуза на ее территории, что открывает дорогу не только Казахстану, но и другим странам. Хоть это и было сделано на основе межправсоглашения. Вторая не менее важная причина — это то, что в России достаточно большая казахская диаспора, и появление филиала помимо возможности получать образование по казахским стандартам и на казахском языке, выбивает козырь у разного рода любителей порассуждать на тему «Россия — тюрьма народов»», — считает источник RTVI.

Илья Никитин