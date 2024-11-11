Концепция московского секретного коктейльного бара «Ночные ведьмы», который позиционирует себя как пространство «только для женщин», вскоре после открытия 1 ноября успела вызвать неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые предположили, что посетительницы «все переругаются без мужиков», а заведение «долго не протянет», раз клиенткам «придется платить за себя самим». Кое-кто даже выразил желание «накатать жалобу в Роспотребнадзор».

Об отношении к критике, смысле названия бара и условиях допуска мужчин к «ведьмам» RTVI рассказал собственник группы компаний Supero. Marketing & HoReCa, основатель «Ночных ведьм», управляющий партнер пространства Viva x Adventura Дмитрий Брызгалов.

О концепции «Ночных ведьм» и названии

— Наш новый бар ориентирован на женскую половину. Это пространство создавалось как место встреч с подругами за коктейлями: посплетничать, посмеяться, попеть и потанцевать.

Этот концепт был придуман достаточно легко: мы с моей маркетинговой командой пришли к пониманию, что девушкам важна безопасность даже в баре и особенно во время встреч с подружками. И кому, если не нам, мужчинам, ее обеспечить. Эта логика перемешалась в коктейль с любовью к деталям и к самим девушкам. Так и родились «Ночные ведьмы».

Название совершенно неслучайное: этот проект мы посвятили 46-му ночному бомбардировочному полку (знаменитому авиаполку «Таманский», в котором во время Великой Отечественной войны служили одни летчицы), потому что, по моему личному мнению, это самое большое скопление женщин-героинь в одном месте в очень трудное время.

Мы задумали бар, в котором будет постоянно обновляться меню. И сейчас у нас действует первая версия, посвященная женщинам-героиням — «10 женщин, изменивших мир». В этом списке: первая женщина-пилот России Лидия Зверева, «символ Хиросимы» Садако Сасаки, Анна Болейн (известна тем, что ради нее Англия отвернулась от Ватикана), Мария Кюри и другие женщины, чьи имена перевернули что-то в мировой истории.

Концепция бара предполагает тематические вечера для встреч с подругами. В нашем случае это будут специальные иммерсивные шоу с дегустациями коктейлей и курсами закусок, где вы услышите истории знаменитых женщин и проживете какие-то моменты из них. Мы запустим их уже в начале декабря. А уж какую мы придумали новогоднюю ночь… Но это все пока секрет.

На данный момент мы работаем в режиме технического открытия — смотрим, где нужно доработать, что скорректировать и т. д. проходим проверку гостями, чтобы сделать наше заведение еще лучше.

О том, что мужчинам запрещен вход в бар

— В целом, мы абсолютно не против, чтобы наш бар посещали и мужчины тоже, однако мы придумали это место, как место для встреч с подружками, где девушки могут быть самими собой.

Поэтому главное требование — сохранить безопасность и приватность наших посетительниц. Но так как мы понимаем, что по закону ограничивать просто вход в ресторан или бар нельзя, то мы придумали простую штуку: так как все-таки это шоу, то мы точно имеем право продавать туда билеты, поэтому билет для мужчин будет стоить миллион [рублей].

Это совсем связано не с жаждой наживы, а станет, скорее, барьером. Да и для девушек будет праздник, поэтому, если какой-нибудь мужчина очень хочет провести время в обществе «ночных ведьм», то пусть это будет миллионер. Мы почти уверены, что таких не найдется, следовательно, приватность наших посетительниц будет под защитой.

О критике в адрес заведения

— Понимая шумиху, мы хотели бы дать комментарий насчет этой ситуации.

Во-первых, друзья, прекратите ссориться. Мы точно не хотели никого задеть и обидеть, потому что «Ночные ведьмы» — всего лишь секретная часть большого пространства Viva x Adventura, где этот бар занимает часть подвала.

У нас в проекте абсолютно все могут съесть булочки из нашей пекарни, танцевать до утра на вечеринках по выходным, наслаждаться вкусной московской кухней в ресторане Viva, отправиться в путешествие по миру вместе с нашими барменами в «баре без меню» Adventura. И только в одном небольшом зале мы проводим каждый вечер иммерсивное шоу для женщин — «Ночные ведьмы».

Дорогие хейтеры, я люблю вас. Давайте вспомним, что у нас есть женские и мужские купе в поездах, женские и мужские разряды в банных комплексах. Примеров масса — никто же не свирепствует?!

Подобные разделения делают не для популяризации феминизма или из сексистских побуждений, а с целью создания комфортного и безопасного пространства, где девушки/женщины могут собраться чисто своим кругом. Бывают же вечера, когда дамы хотят излить душу друг другу, выпить без мужского внимания. Разве это нарушение мужских прав?!

Мужики, не обижайтесь. Скоро и для вас кое-что откроем.