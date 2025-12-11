Бывший замначальника управления ФСБ по борьбе с киберпреступностью («К») полковник запаса Дмитрий Фролов, которого повторно судят «с нуля» по делу о получении взяток от банкиров, успел уехать в Дубай. Об этом стало известно в ходе слушаний, начавшихся в Московском гарнизонном военном суде, пишут «Ведомости».

Как сообщил судья, Фролову было направлено уведомление о заседании по последнему известному адресу в Москве, также его известили по телефону. Отсутствие своего подзащитного адвокат Андрей Андрусенко объяснил тем, что он находится на лечении в ОАЭ из-за проблем с сердцем. При этом связь с клиентом затруднена, добавил он.

Защита отметила, что Фролов заранее передал медицинские документы из дубайской клиники. В этих бумагах, переведенных с арабского на русский и английский и нотариально заверенных, написано, что живущий сейчас в Дубае полковник в сентябре 2025 года обратился к американскому врачу с жалобами на боли в груди, и тот рекомендовал госпитализацию.

Андрусенко также указал, что Фролов еще в ходе первого рассмотрения дела просил в апелляционном суде провести слушания в его отсутствие. Однако судья решил, что это невозможно, поскольку речь идет о преступлении, которое относится к категории особо тяжких. Он потребовал принять дополнительные меры для уведомления обвиняемого.

В октябре, когда апелляционный суд постановил направить дело Фролова на новое рассмотрение, адвокат сказал, что ход разбирательств будет зависеть от состояния здоровья фигуранта, писал «Коммерсантъ».

Защитник напомнил, что Фролов находился под следствием с 2019 года и в общей сложности более пяти лет провел под стражей. При этом еще до того, как попасть в «Лефортово», он перенес инфаркт, а в результате пребывания в СИЗО его здоровье было еще более подорвано.

За что и как судили полковника ФСБ

Экс-сотрудника ФСБ обвиняют в получении взяток на сумму более 87 млн рублей от руководства коммерческого банка «Кредитимпэкс» (ликвидирован в июле 2022 года). По версии следствия, с 2007-го по 2013 год Фролов как один из начальников «банковского» отдела управления «К» крышевал «Кредитимпэкс», которому грозил отзыв лицензии из-за выявленных Центробанком сомнительных операций с контрагентами.

Полковник Фролов был уволен из ФСБ летом 2013 года в связи с утратой доверия. Лицензия «Кредитимпэкса» была отозвана в мае 2014 года.

Первый процесс

В ходе первого процесса по делу, который длился с августа 2021 года и по июнь 2024-го, суд установил, что банкиры передавали Фролову ежемесячно по €100-150 тыс. Общую сумму взяток за покровительство в пересчете по курсу ЦБ оценили в 87,1 млн рублей.

Обвинение тогда переквалифицировали со статьи о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет лишения свободы) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до 10 лет заключения).

Фролова в итоге приговорили к шести годам колонии и постановили лишить звания, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также суд снял арест на его имущество, в том числе на виллу в Италии стоимостью более €2,1 млн, которую обвинение требовало конфисковать в доход государства.

В числе прочего экс-сотруднику ФСБ вернули пять часов стоимостью 8,3 млн рублей, пять золотых слитков общим весом 50 г и серебряные погоны за 200 тыс. рублей.

Апелляция

Прокуратура обжаловала приговор в вышестоящей инстанции, потребовав для Фролова 14 лет реального срока заключения. Защита, как и на основном процессе, настаивала на оправдании своего клиента.

В результате апелляционного решения 2-го Западного окружного военного суда в октябре 2024 года для полковника, по сути, ничего не изменилось — дело так и осталось прекращенным по сроку давности. Суд согласился с этим решением нижестоящей инстанции, но указал, что ему не следовало выносить приговор. Апелляция также отменила решение лишить полковника звания, так что он сохранил и военную пенсию, и награды, передавал ТАСС.

Кассация

Обвинение оспорило решение апелляционного суда. В результате кассации в военном суду Новосибирска в июле 2025 дело вернули во 2-й Западный окружной военный суд на новое апелляционное рассмотрение.

Фролов к тому времени написал заявление, что согласен на прекращение дела по истечению срока давности, хотя не признает, что совершал вменяемые ему преступления и причинил ущерб.

Повторная апелляция

Однако после второго апелляционного слушания суд решил отменить изначальный приговор и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию — Московский гарнизонный военный суд.

Новый процесс и его фигуранты

Согласно карточке дела, слушания по существу начались 10 декабря, очередное заседание назначено на 19 декабря. На странице указано, что Фролов обвиняется по двум статьям УК — как в особо крупных взятках, так и в особо крупном мошенничестве.

Также в карточку внесены имена еще двоих фигурантов дела — это бывший акционер «Кредитимпэкса» Георгий Шкурко, который, как считает следствие, передавал Фролову взятки (ч.5 ст.291 УК; до 15 лет тюрьмы), и бывший подчиненный Фролова в структуре ФСБ полковник Андрей Васильев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Шкурко еще на этапе следствия признал вину, но потом передумал и в ходе первого процесса просил оправдать его, как и Фролов. Адвокат Андрей Андрусенко, который также представляет его интересы, говорил, что и у него ухудшилось здоровье во время нахождения в СИЗО, в частности, он стал ходить с тростью.

На заседании 10 декабря Шкурко присутствовал лично и передвигался с трудом, как пишут «Ведомости».

Что касается Васильева, то он единственный из троих еще в ходе первого процесса согласился на закрытие дела по срокам давности, что и было сделано в его отношении в декабре 2021 года.