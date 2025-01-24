Двое сотрудников ДПС из Орла, обвиняемые в ограблении участника СВО Никиты Хурсы, подписали контракт с Минобороны и сами отправятся на Украину для участия в спецоперации. Об этом RTVI рассказала супруга ветерана Оксана Хурса.

По словам женщины, двое полицейских сейчас находятся в СИЗО. Своей вины в грабеже они не признают. Еще в конце прошлого года они уведомили следователя, что планируют заключить контракт с МО РФ. Однако следователь, со слов Оксаны Хурсы, был против. 26 декабря 2024 года суд в Орле рассматривал вопрос о приостановке уголовного дела, где и выяснилось, что ДПСники не только успели заключить контракт, но даже прошли медкомиссию.

«Прежде чем попасть к обвиняемым, начальник отборочного пункта должен был прийти к следователю и получить согласие о свидании с ними. А у нас, получается, в обход следователя люди приходят в СИЗО и заключают договора. И теперь, не возместив никакого ущерба, идут на СВО», — посетовала Оксана Хурса.

Она также добавила, что пропавшие 2,7 млн руб. до сих пор не найдены. Следствие по делу завершить не успели. Адвокат одного из обвиняемых полицейских посоветовал потерпевшему «забыть о деньгах».

«Никита остался без денег. На них он хотел купить себе жилье. Теперь сделку пришлось отменить. То есть он остался и без жилья», — добавила Оксана Хурса.

Сам потерпевший сейчас находится в медучреждении. Он подтвердил RTVI, что он против того, чтобы обвиняемые были отпущены для участия в спецоперации без возмещения ущерба. В связи с этим он подал жалобу в суд. Ее должны рассмотреть 29 января.

Как уже рассказывал RTVI, сотрудники ДПС были задержаны в Орле по подозрению в ограблении ветерана СВО 17 октября 2024 года. По версии следствия, они остановили автомобиль, в котором ехал Никита Хурса, находившийся в нетрезвом состоянии. Потерпевший вернулся из зоны боевых действий по ранению и находился в городе на восстановлении. В салоне у него находился пакет,в котором было почти 2,7 млн рублей. Эти деньги он снял в банке, чтобы купить квартиру.

Сотрудники ДПС, считает следствие, забрали из салона деньги, что квалифицируется как грабеж (ст.161 УК РФ), а также превысили полномочия (ст.286 УК РФ). Задержаны были три человека — двое инспекторов ДПС и один курсант юридического института МВД. После допроса последний был отпущен, а двум инспекторам предъявили обвинение и отправили в СИЗО.