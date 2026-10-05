В Нижнем Новгороде задержали мужчину, которому предъявили обвинение в убийстве трех женщин и дезертирстве. По версии следствия, тела двух погибших он расчленил и пытался вывезти на арендованной «Газели», сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Обвиняемого 5 октября задержали сотрудники Госавтоинспекции, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские остановили для проверки грузовую машину, в кузове которой лежали чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки.

Водитель, по ее словам, заявил, что это вещи его пассажира. Тот занервничал и попытался убежать, но попытка не удалась. В багаже обнаружили человеческие останки.

Сам мужчина, по данным МВД, заявил, что убил трех женщин: сожительницу, тело которой спрятал в подвале частного дома, и двух ее родственниц, чьи тела расчленил и попытался вывезти.

По версии следствия, обвиняемый ранее дезертировал из воинской части и скрывался от правоохранительных органов. 3 октября в поселке Неклюдово Борского района во время конфликта с сожительницей он несколько раз ударил ее монтировкой по голове. От полученных травм женщина скончалась.

Затем мужчина приехал в Нижний Новгород к матери и дочери погибшей и сообщил им о случившемся. Когда те решили обратиться в полицию, он, как считают следователи, нанес каждой многочисленные удары той же монтировкой. Обе женщины скончались.

Чтобы скрыть следы, фигурант дела, по данным СК, расчленил тела, сложил фрагменты в полиэтиленовые пакеты и арендовал «Газель». На ней он собирался вывезти останки в лес. Машину остановили на стационарном посту ДПС «Мещерский».

Военные следственные органы СК возбудили уголовное дело и предъявили мужчине обвинение по ч. 1 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 338 УК (убийство, убийство двух лиц и дезертирство). Вину он признал частично. Следователь направил в Нижегородский гарнизонный военный суд ходатайство о заключении его под стражу.