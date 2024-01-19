Саратовское издание «Свободные новости» опубликовало копию текста решения Верховного суда России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ*». По данным издания, документ на 19 страницах стал частью одного из дел об административном правонарушении и был предоставлен участникам процесса представителем правоохранительных органов.

На жительницу Саратовской области составили протокол о «‎демонстрации символики экстремистской организации» за публикацию фото с радужными флагами в соцсети, сообщил правозащитный проект «Первый отдел». Вместе с материалами дела на руках представителя обвиняемой появился полный текст документа решения Верховного суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским. Ниже основные выдержки из документа:

С 1984 года на территории Российской Федерации действует международное общественное движение ЛГБТ* (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей), возникшее в США в 60-х годах ХХ века как часть политики ограничения рождаемости Движение фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака посредством достижения полной моральной эквивалентности нетрадиционных сексуальных отношений с традиционными, легализации, однополых браков, возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами, стремится к закреплению в общественном сознании и на законодательном уровне пропагандируемой им идеологии Появление в Российской Федерации сторонников и последователей движения, формирование его структурных подразделений обусловлены внешнеполитическим воздействием, целью которого является устранение морального осуждения, традиционного сопровождающего противоестественные сексуальные отношения, и продвижение идеологии движения и закрепление ее на государственном уровне. Несмотря на то, что деятельность движения на территории Российской Федерации имеет децентрализованный характер, в настоящее время движение получило распространение на территории более 60 субъектов Российской Федерации Движение включает в себя более 40 основных подразделений ЛГБТ*-направленности. Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*-идеологию и участвующее в деятельности движения. Данные лица не только распространяют материалы в поддержку ЛГБТ*-движения и являются его активными участниками, но и получают централизованное финансирование, в том числе от зарубежных организаций. Движению принадлежит более 80 интернет-ресурсов без возрастных ограничений, предназначенных для неограниченного доступа широкого круга лиц, имеющих миллионы подписчиков. Отдельные структурные подразделения движения начиная с 2013 года представляют альтернативные доклады в ООН (Комитет по правам человека) о положении ЛГБТ*-сообщества на территории Российской Федерации, которые содержат искаженную информацию о правах лиц, относящих себя к ЛГБТ* (отсутствие антидискриминационного законодательства, защиты от преступлений на почве ненависти, ущемление гражданских и политических прав ЛГБТ*-людей), с целью формирования отрицательного образа Российской Федерации в международно-правовом поле. Движение, международный характер деятельности которого и иностранное финансирование которого подтверждены материалами дела, определяется многочисленностью участников (охватывает территории Российской Федерации и иностранных государств), устойчивостью, распределением ролей. Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня). Международное общественное движение ЛГБТ* по своей сути является деструктивным идеологическим механизмом воздействия на граждан, в том числе несовершеннолетних, угрожает демографической ситуации в стране, способствует созданию условий для саморазрушения общества, ослабления семейных связей, причиняет вред нравственному здоровью людей, навязывает представления, предполагающие отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни. При этом пропаганда движения получает все больше финансовой и политической поддержки в различных странах. Однополые браки легализованы в 45 странах мира, большинство из которых сосредоточено в Европе и Америке, a также в ЮАР (2006 год), Новой Зеландии (2013 год), Австралии (2017 год),Тайване (2019 год), Швейцарии (2020 год). B 2010 году разработаны стандарты Всемирной организации здравоохранения для сексуального образования, в которых сделан акцент на продвижение детям однополых отношений и раннюю сексуализацию детей (Стандарты сексуального образования в Европе. Документ для лиц, определяющих политику, руководителей и специалистов в области образования и здравоохранения, Кельн, 2010). Множеством иностранных государств на законодательном уровне закреплено использование понятия «оно» или «третий пол» для идентификации личности. Согласно заключению экспертов Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации движение оказывает негативное влияние на различные группы населения, включая детей и подростков. Демонстративно-агрессивный, навязчивый характер пропаганды ЛГБТ*-идеологии, провокационный по своему содержанию и смысловой направленности, по существу является идейно-ценностной экспансией и противоречит традиционным российским духовно-нравственным и семейным ценностям, предопределенным историческими, культурными и иными традициями Российской Федерации. Из материалов дела следует, что к наиболее распространенным и эффективным средствам пропаганды движения среди несовершеннолетних относятся: нанесение символики ЛГБТ* на детские игрушки, одежду, различные аксессуары; издание ЛГБТ*-литературы, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, однополые семьи; проведение акций возле школ и детских библиотек, которыми пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, сопоставляемые с традиционными и вызывающие интерес к таким отношениям. Под воздействием идеологии движения происходит изменение толкования Библии. Ресурсы размещают иконы святых с указанием на то, что они покровительствуют лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также различные учения (например, «Четыре исламских учения для ЛГБТ*»), проводят онлайн-семинары и форумы ЛГБТ*-христиан.



30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Заседание проходило в закрытом формате только в присутствии Минюста. Именно с подачи иска ведомства Верховный суд начал дело о признании экстремистским «международного общественного движения ЛГБТ*» и о запрете его деятельности в России.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смене пола среди россиян всех возрастов.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России