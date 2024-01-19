Саратовское издание «Свободные новости» опубликовало копию текста решения Верховного суда России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ*». По данным издания, документ на 19 страницах стал частью одного из дел об административном правонарушении и был предоставлен участникам процесса представителем правоохранительных органов.
На жительницу Саратовской области составили протокол о «демонстрации символики экстремистской организации» за публикацию фото с радужными флагами в соцсети, сообщил правозащитный проект «Первый отдел». Вместе с материалами дела на руках представителя обвиняемой появился полный текст документа решения Верховного суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским. Ниже основные выдержки из документа:
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- С 1984 года на территории Российской Федерации действует международное общественное движение ЛГБТ* (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей), возникшее в США в 60-х годах ХХ века как часть политики ограничения рождаемости
- Движение фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака посредством достижения полной моральной эквивалентности нетрадиционных сексуальных отношений с традиционными, легализации, однополых браков, возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами, стремится к закреплению в общественном сознании и на законодательном уровне пропагандируемой им идеологии
- Появление в Российской Федерации сторонников и последователей движения, формирование его структурных подразделений обусловлены внешнеполитическим воздействием, целью которого является устранение морального осуждения, традиционного сопровождающего противоестественные сексуальные отношения, и продвижение идеологии движения и закрепление ее на государственном уровне.
- Несмотря на то, что деятельность движения на территории Российской Федерации имеет децентрализованный характер, в настоящее время движение получило распространение на территории более 60 субъектов Российской Федерации
- Движение включает в себя более 40 основных подразделений ЛГБТ*-направленности. Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*-идеологию и участвующее в деятельности движения. Данные лица не только распространяют материалы в поддержку ЛГБТ*-движения и являются его активными участниками, но и получают централизованное финансирование, в том числе от зарубежных организаций.
- Движению принадлежит более 80 интернет-ресурсов без возрастных ограничений, предназначенных для неограниченного доступа широкого круга лиц, имеющих миллионы подписчиков.
- Отдельные структурные подразделения движения начиная с 2013 года представляют альтернативные доклады в ООН (Комитет по правам человека) о положении ЛГБТ*-сообщества на территории Российской Федерации, которые содержат искаженную информацию о правах лиц, относящих себя к ЛГБТ* (отсутствие антидискриминационного законодательства, защиты от преступлений на почве ненависти, ущемление гражданских и политических прав ЛГБТ*-людей), с целью формирования отрицательного образа Российской Федерации в международно-правовом поле.
- Движение, международный характер деятельности которого и иностранное финансирование которого подтверждены материалами дела, определяется многочисленностью участников (охватывает территории Российской Федерации и иностранных государств), устойчивостью, распределением ролей.
- Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня).
- Международное общественное движение ЛГБТ* по своей сути является деструктивным идеологическим механизмом воздействия на граждан, в том числе несовершеннолетних, угрожает демографической ситуации в стране, способствует созданию условий для саморазрушения общества, ослабления семейных связей, причиняет вред нравственному здоровью людей, навязывает представления, предполагающие отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни.
- При этом пропаганда движения получает все больше финансовой и политической поддержки в различных странах. Однополые браки легализованы в 45 странах мира, большинство из которых сосредоточено в Европе и Америке, a также в ЮАР (2006 год), Новой Зеландии (2013 год), Австралии (2017 год),Тайване (2019 год), Швейцарии (2020 год).
- B 2010 году разработаны стандарты Всемирной организации здравоохранения для сексуального образования, в которых сделан акцент на продвижение детям однополых отношений и раннюю сексуализацию детей (Стандарты сексуального образования в Европе. Документ для лиц, определяющих политику, руководителей и специалистов в области образования и здравоохранения, Кельн, 2010). Множеством иностранных государств на законодательном уровне закреплено использование понятия «оно» или «третий пол» для идентификации личности.
- Согласно заключению экспертов Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации движение оказывает негативное влияние на различные группы населения, включая детей и подростков. Демонстративно-агрессивный, навязчивый характер пропаганды ЛГБТ*-идеологии, провокационный по своему содержанию и смысловой направленности, по существу является идейно-ценностной экспансией и противоречит традиционным российским духовно-нравственным и семейным ценностям, предопределенным историческими, культурными и иными традициями Российской Федерации.
- Из материалов дела следует, что к наиболее распространенным и эффективным средствам пропаганды движения среди несовершеннолетних относятся: нанесение символики ЛГБТ* на детские игрушки, одежду, различные аксессуары; издание ЛГБТ*-литературы, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, однополые семьи; проведение акций возле школ и детских библиотек, которыми пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, сопоставляемые с традиционными и вызывающие интерес к таким отношениям.
- Под воздействием идеологии движения происходит изменение толкования Библии. Ресурсы размещают иконы святых с указанием на то, что они покровительствуют лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также различные учения (например, «Четыре исламских учения для ЛГБТ*»), проводят онлайн-семинары и форумы ЛГБТ*-христиан.
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30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Заседание проходило в закрытом формате только в присутствии Минюста. Именно с подачи иска ведомства Верховный суд начал дело о признании экстремистским «международного общественного движения ЛГБТ*» и о запрете его деятельности в России.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смене пола среди россиян всех возрастов.
* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России