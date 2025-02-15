Сотрудники Следственного комитета провели обыски в подмосковных особняках двух полковников ФСБ — Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова. Оба офицера — бывшие сотрудники группы «Альфа», Центра специального назначения ФСБ России. Следственные мероприятия прошли в рамках расследования убийств женщин, совершенных в Сочи. Как считает следствие, их организовал местный криминальный авторитет Виктор Власов (Кириллыч).

По данным источников RTVI, обыски в особняках бывших офицеров «Альфы» начались рано утром. Оперативники разделились на группы и начали одновременно обыскивать дом Игоря Ворошилина в Солнечногорском районе Подмосковья и особняк в Мытищинским районе, где проживает Сергей Неразников. Учитывая богатый боевой опыт «альфовцев» и, видимо, опасаясь возможного сопротивления, обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД, так называемых «тяжелых» бойцов. После их завершения полковники Неразников и Ворошилин были допрошены, из-за чего следственные действия продолжались практически целый день.

Все мероприятия в отношении полковников ФСБ проходили, подчеркивают источники RTVI в правоохранительных органах, в рамках расследования убийств двух женщин, совершенных в пригороде Сочи — поселке Лазаревском. Оба преступления были, по версии следствия, совершены в начале 2000-х годов членами группировки местного криминального авторитета Виктора Власова (Кириллыча). Он был задержан и арестован в октябре 2023 года, ему и еще трем фигурантам предъявлены обвинения в убийстве и поджоге автомобиля.

Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел СК по Краснодарскому краю, однако, по данным источников RTVI, к его расследованию также подключились следователи центрального аппарата СКР.

Осужденный за изнасилование бывший сотрудник ГАИ Виктор Власов, как установило следствие, перебрался в Сочи в конце 90-х годов из Казахстана. На новом месте, по версии следствия, гаишник сколотил из боксеров криминальную группировку, которая вскоре подмяла под себя популярный курортный поселок Лазаревское.

Кириллыч, считает следствие, установил хорошие отношения как с местными ворами в законе, устраивая в Лазаревском их сходки, так и с местной администрацией и сотрудниками правоохранительных органов. Так, племянник авторитета работал оперативником в Лазаревском отделе милиции.

В результате, по данным следствия, глава группировки фактически стал теневым хозяином Лазаревского, контролируя около двух десятков местных гостиниц и других объектов недвижимости.

Убийство жительницы Подмосковья Татьяны Потаповой и местной жительницы Галины Колесниковой произошли в 2001-2005 годах, считает следствие. Мотивом стал захват недвижимости, которая принадлежала женщинам, она оценивается примерно в $500 тыс.

Интерес следствия к офицерам «Альфы» связан, скорее всего, с тем, что гостиницей на улице Ушакова, 16, которой владела одна из убитых, принадлежит сейчас, по данным следствия, полковнику Игорю Ворошилину.

Стоит отметить, что он, как и его сослуживец Неразников, — ветераны подразделения «А» (Альфа) Центра спецназначения ФСБ и неоднократно выезжали в боевые командировки. Игорь Ворошилин возглавляет охранное предприятие «Альфа — Преторианец», а Сергей Неразников — президент группы предприятий безопасности «Альфа-Легион». Как рассказывал журнал «Спецназ России», Сергей Неразников, пришел в «Альфу» в 1994 году после окончания Бабушкинского пограничного училища.

Спустя год он участвовал операции по освобождению заложников в Будённовске, которых банда Шамиля Басаева удерживала в здании больницы. Полковник — участник обеих чеченские кампаний, а также операции по освобождению заложников в центре на Дубровке в 2002 году. В 2010 году офицер уволился из Центра специального назначения ФСБ России.

Источники RTVI отмечают, что обвинение «альфовцам» не предъявлено, оба имеют процессуальный статус свидетелей.

В конце прошлого года Кириллыч и трое его подельников были выпущены из СИЗО на основании истечения предельных сроков их содержания под стражей. Свидетели по делу, по данным RTVI, сейчас напуганы, а сын Галины Колесниковой записал видеообращение, считая, что расследование дела заморожено, а громкое расследование «спускают на тормозах».