Режиссер Карен Шахназаров в эфире вечернего шоу Владимира Соловьева на канале «Россия 1» предложил ввести мораторий на праздники за счет бюджета, а высвободившиеся средства передавать беженцам и на СВО. В некоторых регионах уже объявили о планах ограничить развлекательную программу в рамках таких мероприятий. Опрошенные RTVI депутаты Госдумы согласились, что «аппетиты надо урезать», но добавили, что полностью отказываться от праздников не следует.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (представляет Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области) заявила RTVI, что Шахназаров прав и что она сама продвигала эту идею ранее. Депутат добавила, что обратится с этой инициативой к министру культуры Ольге Любимовой, в том числе для того, чтобы министерство высказало свою позицию.

«Закон принимать не надо, но позицию Минкульт высказать должен. К сожалению, она так и не прозвучала до сегодняшнего дня. Звучала позиция одного отдельно взятого депутата, звучала позиция других депутатов Госдумы, звучит позиция творческого сообщества, Шахназарова, но нет позиции Минкульта. Думаю, что голос профильного министерства должен быть более решительным. К сожалению, тогда зачем оно нужно?» — сказала Останина.

В период проведения СВО тратиться на «пафосные праздники» ни к чему, поделился своим мнением с RTVI член комитета Госдумы по контролю Леонид Ивлев (представляет Крым). Он поддержал решение властей тех регионов, где решили ограничить проведение развлекательных мероприятий.

«С другой стороны, жизнь не останавливается, и у людей тоже должна быть радость. И найти вот эту золотую середину — это как раз долг руководителей субъектов Федерации, глав местного самоуправления, и тогда не будет проблем. У нас идет бесперебойное финансирование из закрытых статей военного бюджета, они содержат необходимую сумму финансов. И люди помогают. Это русская традиция, она идет еще со времен давних», — добавил депутат.

Комментируя заявление Шахназарова, первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов (представляет Якутию, Камчатку, Приморье, Хабаровский край, Амурскую и Магаданскую области, Сахалин, ЕАО, Чукотку) в беседе с RTVI выразил мнение, что «народу нужны праздники за государственные деньги», отметив, что подобные мероприятия организовываются на «народные деньги, собранные в бюджет».

Тумусов допустил, что «некоторые аппетиты» можно было бы урезать. «Но чтобы совсем все это отрезать и на другие нужды отправлять, чтобы совсем лишить народ праздников, я не совсем согласен. Должна быть золотая середина», — считает парламентарий.

«Чтобы это было за счет рядовых людей — сегодня нереально, то есть это никаких праздников, сплошное серое бытие», — убежден Тумусов.

Идею Шахназарова о сокращении трат из бюджета на праздники поддержала первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (представляет Санкт-Петербург). В разговоре с RTVI она подчеркнула, что эти мероприятия следует проводить «более скромно».

«Мы действительно тратим очень много денег на эту рекламу власти. Поэтому я согласна. Совсем не проводить не надо, но без такой пышности и расходов», —резюмировала Драпеко.

Как в регионах России отказываются от трат на развлечения

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