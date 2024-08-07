Артист Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Георгий Штиль рассказал в программе «Легенда» на RTVI о том, что происходит в театре после прошлогоднего увольнения Андрея Могучего с поста художественного руководителя.

«У нас очень симпатичная директриса и, по-моему, очень разбирается. Но она директор, она руководит театром не в художественном смысле. И понимает театр, конечно, и любит. Достойный директор, взяла на себя такую ответственность», — рассказал Штиль.

«Я думаю, что в будущем все-таки нам должны вернуть нашего режиссера, с которым интересно работать», — добавил актер.

Он отметил, что «театр не может быть все время одинаковым».

«МХАТ тоже ставит: играют «Гамлета», и на саксофоне кто-то играет. Скажут: какая же это правда? Всё очень тонко. Эстетика другая совсем должна быть. И Георгий Александрович [Товстоногов] сам говорил: «Мы уже всё, надо что-то другое в театре»», — заключил Штиль.

Андрей Могучий был худруком БДТ с 2013 года. В апреле 2023 года Министерство культуры России сообщило, что контракт с ним не продлен, а также что «общее управление театром» будет осуществлять его директор. Тогда же в ведомстве заявили об утверждении нового устава БДТ.

В феврале 2022 года Могучий подписал открытое письмо театральных деятелей против боевых действий на Украине.