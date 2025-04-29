МВД России предложило предоставлять иностранцам политическое убежище и временную защиту, включая тех, кто у себя в стране не может «соблюдать традиционные семейные ценности». Сейчас последние могут получить только временное убежище или статус беженца. Замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил RTVI, что пока нет ясности, поможет ли такая мера пророссийским активистам или она направлена на то, чтобы привлечь в Россию «очередного Депардье».

Что предложили в МВД

Разработанный ведомством законопроект, как сообщает РБК, расширяет список вариантов предоставления убежища на территории России иностранцам или людям без гражданства. Сейчас это получение статуса беженца или временного убежища, к ним предлагается добавить получение политического убежища или временной защиты.

В документе представлена статистика: в 2024 год более 7 тыс. иностранцев обратились за временным убежищем в России. Это на 17% меньше, чем в 2023 году. Статус беженца получили 12 человек, а временное убежище — 5,3 тыс. Большинство из них — граждане Украины. В 2022 году МВД начало разрабатывать статус временной защиты для них. На конец 2024 года в России было 216 беженцев и 9,8 тыс. человек с временным убежищем.

По действующему закону статус беженца может получить иностранный гражданин, если у него есть серьезные опасения стать жертвой преследований по расе, вероисповеданию, гражданству, национальности, принадлежности к социальной группе или политическим убеждениям в своей стране.

Временное убежище — предоставляется тем, у кого есть основания для статуса беженца, а также «из гуманных побуждений», если человек не может быть выдворен из России. К этому МВД предлагает добавить отсутствие возможности в своей стране «соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей», признаваемые Россией, а также «наличие опасений, связанных с русофобией».

Политическое убежище в министерстве предлагается давать тем, кто ищет защиту от «преследования, возникшего в результате общественно-политической деятельности и политических убеждений заявителя». Порядок обращения будет определяться президентом.

МВД также предложило ввести статус временной защиты для случаев экстренного массового прибытия людей в Россию из-за вооруженного конфликта. Признать наличие такой ситуации должно правительство. Временная защита будет действовать один год, но, как и временное убежище, может быть продлена.

Согласно тексту документа, подавать заявление иностранцы могут лишь находясь в России. Кроме того, беженцам предлагается больше не предоставлять жилое помещение из фонда жилья для временного поселения, так как это «крайне затратная» норма и она фактически не реализуема с 1993 года, а вместо этого давать возможность им жить в центрах временного размещения, подведомственных МВД.

Вадим Клювгант из коллегии адвокатов Pan & Paper отметил РБК, что инициатива скорее имиджевая, чем юридическая. Он подчеркнул, что многие критерии субъективны и не имеют ясного правового содержания. «Это означает, что решения будут приниматься выборочно, а обжаловать отказ станет сложно по той же причине», — добавил он. По мнению Клювганта, критерии различных статусов часто пересекаются, что еще больше усложняет правовую определенность.

«К нам переехал очередной Депардье»

Замглавы комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев заявил RTVI, что не видит в документе, разработанном МВД, «какого-то прорыва и принципиальных изменений по сравнению с действующим законодательством». Он напомнил, что сейчас в России действует указ президента об упрощенной процедуре получения ВНЖ с перспективой получения российского паспорта для лиц, которые являются гражданами недружественных стран, по «мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

«В том виде, в котором сформулированы четыре варианта получения защиты у России, я вот, честно говоря, к своему стыду, думал, что это все уже существует, за исключением “временного убежища”. Здесь, на первый взгляд, идет какая-то игра терминами, и надо понять, какой юридический смысл за термином стоит», — отметил парламентарий.

В этой ситуации, продолжил Матвеев, важно разобраться в вопросе позиционирования России в мире.

«Если наша страна, с одной стороны, позиционирует себя как форпост православия, последний оплот христианского мира в бушующем море, где с другой стороны — гей-Европа, в которой храмы закрывают, сатанизм процветает, ваххабиты с бородами тащат своих женщин обратно в средние века, надевая на их головы мешки, то тогда понятно, какая целевая аудитория инициативы», — сообщил он.

Однако, добавил депутат, так как Россия «принципиально отказывается от какой-то одной позиции», называя себя многонациональной и многоконфессиональной, то «очень трудно разобраться будет вот этим людям, которые будут к нам бежать, от чего они бегут и к чему».

«Сейчас, когда США во главе с Трампом и ярым католиком Вэнсом начали проводить более такую правую политику за традиционные ценности и уже не являются таким, в понимании наших элит, источником зла мирового, как Франция, Германия или Великобритания, европейский Запад, то, возможно, вот эти некие намеки на какие-то политические убежища и адресованы жителям вот этих стран. Наверное, вряд ли они имеют своим адресатом пророссийских активистов, допустим, в странах Средней Азии и Закавказья», — предположил он.

Матвеев напомнил о деле пророссийского активиста Ермека Тайчибекова, который был осужден в Казахстане по статье о разжигании межнациональной розни за интервью российским СМИ о распространении русофобских настроений и притеснении русских в республике с одобрения местных властей. Мужчина называл себя российским империалистом и говорил, что проповедует идеологию «Русского мира».

«Тайчибеков в Казахстане сидит уже много лет. Его посадили по сфабрикованному политическому делу, обвинив в том, что он чуть ли не в заговоре каком-то пророссийском участвовал. Его посадили еще до попытки госпереворота, когда Россия своему союзнику по ОДКБ оказала военную помощь, ввели войска и этому казахскому президенту сохранили власть, который через некоторое время заявил о том, что он России ничем не должен и до сих пор ни Крым не признал, ни СВО не поддержал», — отметил собеседник RTVI.

Матвеев уточнил, что Тайчибекова до сих пор «никто не вытащил».

«Знаете, какая правовая конструкция существует, которая не позволяет помочь этому человеку? Мы не можем его вытащить, потому что он не гражданин России — это первое. И второе, мы не можем дать ему гражданство, потому что у него имеется судимость. За что судимость? За то, что он — за Россию. <…> Вот говорят про русский мир, про то, что своих не бросаем, а чиновники, судьи — Васька слушает да ест», — подчеркнул он.

В связи с этим, продолжил депутат, остается неясным, кого затронет законопроект МВД и кому «тогда будут эти убежища давать».

«Если Тайчибеков сможет воспользоваться этой нормой, то, наверное, да, они молодцы. А если не сможет, то тогда это просто некий пиар, некая акция, целью которой является именно западная аудитория, для того чтобы где-то там сказать: вот к нам переехал там очередной Депардье, потому что ценности, понимаете ли, традиционные ему нравятся, которые существуют в России», — сообщил Матвеев.

Но, добавил он, в России до сих пор нет четкого списка традиционных ценностей, да и в целом «вопросов много».

«А так, в принципе, всеми руками за. Чем больше будет механизмов, которые будут позволять переезжать в Россию людям пророссийских взглядов, пророссийских активистов, тем лучше, но не только с Запада, а и с Востока тоже», — подчеркнул собеседник RTVI.

Матвеев уточнил, что он с коллегой по фракции КПРФ, депутатом Госдумы Сергеем Обуховым внес в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает в качестве меры наказания за нарушение миграционного законодательства применять депортацию в отношении русских и представителей других народов и национальностей России и участников СВО.

Он отметил, что документ «лежит без движения» и было бы хорошо его принять. По словам парламентария, законопроект в случае его реализации «будет касаться сотен людей в год».