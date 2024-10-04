Заслуженный художник России, аниматор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц умерла в ночь на 4 октября в возрасте 90 лет. Об этом написал в своем телеграм-канале шеф-редактор студии Сергей Капков.

«Ее имя значится в титрах любимых лент: «Большие неприятности», «Три толстяка», «Дюймовочка», «Сказка о золотом петушке», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Конек-Горбунок», «Голубой щенок», «Трое из Простоквашино», «Волшебное кольцо», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес» и так далее, и так далее, вплоть до последних фильмов Леши Туркуса», — написал Капков.

Он отметил, что специальностью Восканьянц были хореографические элементы мультфильмов, а самой узнаваемой у зрителей работой стал танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в мультфильме «Щелкунчик».

«Эта работа доставила мне чрезвычайное удовольствие! Тот кусок, который мне давал Степанцев, был сорок метров — это колоссальный метраж! Выход Маши с метлой в зал, где стоит наряженная елка. Маша должна была подметать пол и начинать танцевать. Степанцев считал, что нужно танцевать сразу, а я распределила музыку Чайковского («Русский танец») так, что первые четырнадцать метров Маша только подметает пол», — привел Капков отрывок из воспоминаний художницы.

После того, как она принесла Степанцеву свой вариант решения сцены, «он немножко удивился и даже ужаснулся» из-за хронометража, так как его могли счесть «слишком долгим». Однако после демонстрации чернового варианта танца в малом просмотровом зале вопросы к Восканьянц были сняты.

Говоря о том, как легендарная художник-аниматор увлеклась анимацией и танцами, Капков рассказал один эпизод из ее детства:

«В пятилетнем возрасте Марина впервые увидела мультфильмы, это были шедевры Уолта Диснея. Это был 1939 год. Перед началом сеанса в кинотеатре шёл концерт. «Какой-то мальчик лет семи, в красной рубашке, подпоясанный золотым кушачком, танцевал. Что он танцевал? Очевидно, русскую пляску. И я даже не знаю, что сильнее на меня подействовало — Дисней или этот мальчик…»

Марина Восканьянц училась на курсах мультипликаторов при «Союзмультфильме» с 1956 по 1958 год. С 1959 по 1991 год она работала художником-мультипликатором на этой студии. Кроме того, с 1955 года Марина Восканьянц посещала занятия в Студии гармонической гимнастики, а с 1980 года стала педагогом гармонической гимнастики в Московском Доме ученых.