Российский хоккеист, защитник Washington Capitals Александр Алексеев был задержан полицией из-за пьяной драки в городе Арлингтон (штат Вирджиния). Против спортсмена был применен перцовый баллончик.

Как сообщает 7News, 25-летний Алексеев «вступил в драку с другим мужчиной возле бара» рано утром 17 мая. Об инциденте в полицию сообщил свидетель. Прибывший на место происшествия офицер полиции применил против хоккеиста перцовый баллончик, после чего задержал его и доставил в участок.

В офисе шерифа рассказали, что Алексеев в итоге был отпущен без залога. В полиции отметили, что спортсмена обвинили в том, что он находился в общественном месте в пьяном виде.

The Washington Post (WP) уточняет, что офицер полиции применил перцовый баллончик, когда Алексеев пытался напасть на него. Спортсмену была оказана медицинская помощь, его отпустили, как только он пришел в себя.

Представитель Washington Capitals Сергей Кочаров сообщил, что они в курсе ситуации и «собирают дополнительную информацию». Представитель Алексеева не комментировал произошедшее.

WP также пишет, что тренировочная база Washington Capitals «находится всего в миле от места», где произошла драка.

ARL Now уточняет, что драка, судя по всему, произошла перед местной пиццерией.

За Washington Capitals россиянин играет с 2018 года, сыграв за команду в общей сложности 80 матчей, в одном из которых потерял несколько зубов после удара клюшкой соперника. В 2023 году Алексеев подписал двухлетний контракт на 1,65 млн долларов.