Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф рассказал RTVI о своей любимой книге в русской литературе. А еще — о том, как он изучал русский язык и кем были его самые известные предки в Российской империи.

«О, совершенно точно — это «Мастер и Маргарита», — ответил Александр Граф Ламбсдорфф на вопрос о своей любимой русской книге. — Я прочитал вообще всё, что написал Булгаков, и мемуары его жены. И я думаю, что Михаил Булгаков — один из самых интересных и восхитительных писателей в мировой литературе, правда».

Посол рассказал, что изучал русский язык в девяностых — он тогда «провел пару месяцев в Сибири».

«В конце 1990-х, а точнее — в 1996 году. Я прожил два месяца в Aкадемгородке, изучая русский язык. Но это было давно, и мой русский, к сожалению, не так хорош, как хотелось бы», — поделился Александр Граф Ламбсдорфф.

По его словам, он немного понимает и говорит по-русски.

«Чуть-чуть (по-русски). Совсем немножко. Я немного понимаю по-русски, я немного читаю, но я точно не могу применять его в профессиональной обстановке», — признал дипломат.

Он подтвердил RTVI, что его предками были немецкие дворяне в Российской империи. Полное имя посла — Александр Себаситан Леонс фон дер Венге Граф Ламбсдорфф.

«Мои предки переселились туда, где сейчас находятся страны Балтии, в начале XV века. Тогда это не была Российская империя. Они стали российскими подданными после Северной войны, когда эти земли вошли в Российскую империю при Петре Первом», — поделился посол своей семейной историей.

Среди них был Матвей Иванович Ламздорф — первый губернатор Курляндии в 1796-98 годах и воспитатель будущего императора Николая Первого.

«Матвей был воспитателем великого князя Николая Павловича — будущего Николая Первого. Он был генералом, а при дворе существовала традиция, что знатные вельможи обучали царевичей — тех, кому предстоит взойти на престол. И поскольку Матвей Ламздорф был учителем Николая Первого, он был награжден орденом Святого Георгия», — рассказал посол Германии.

Именно его имя Александр Граф Ламбсдорфф обнаружил на стене Георгиевского зала Кремля, когда 4 декабря 2023 года был на вручении верительных грамот президенту Путину.

«У нас было немного свободного времени. И мне стало интересно, есть ли мои предки предки на стене Георгиевского зала. Ведь там высечены имена всех, кто получал орден Святого Георгия. И один сотрудник службы протокола позвал гида, которая знает всё о Георгиевском зале. И она нашла имя! Это был для меня сюрприз, но, я бы сказал, это был приятный сюрприз», — добавил посол.

«Один из наших предков погиб под Бородино, защищая Россию от Наполеона. И, разумеется, Владимир Ламсдорф (исторически сложились разные варианты написания фамилии. — Прим.RTVI) — министр иностранных дел. Он был хорошим министром, потому что советовал царю не воевать с Японией в 1905 году. И, я думаю, что царю стоило прислушался к нему, потому что эта война ничем хорошим не закончилась», — заключил посол Германии в Москве.