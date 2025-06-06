Троекратный номинант на премию «Оскар» Том Круз был включен в книгу рекордов Гиннеса как человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом. Об этом сообщается на сайте справочника.

Составители напомнили, что Круз стремится самостоятельно выполнять все каскадерские трюки во время съемок, благодаря чему франшиза «Миссия невыполнима» с его участием слилась с его образом и стала синонимом «его захватывающей дух преданности» своему делу.

«А восьмая, и на данный момент — последняя, часть этой франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» по-настоящему задрала планку — впечатляющие трюки Тома для этого фильма только что завоевали для этого готового атлета мировой рекорд книги Гиннеса за самое большое количество прыжков с горящим парашютом, совершенное одним человеком», — говорится в тексте официального сообщения.

В ходе работы над фильмом, Круз совершил 16 прыжков из вертолета с парашютом, который был предварительно пропитан горючей смесью. Как пишут составители справочника, ранее ни одному актеру или каскадеру не удавалось приблизиться к такому количеству смертельно опасных прыжков.

«Том не просто играет героев экшен-фильмов — он и есть герой экшена! Большая часть его успеха может быть приписана его абсолютной сконцентрированности на подлинности и расширении границ возможного для главного героя. Это честь — иметь возможность признать его абсолютное бесстрашие этим новым титулом книги рекордов Гиннеса», — заявил главный редактор справочника.

Составители также напомнили, что после выхода фильма «Миссия невыполнима: Последствия» Круз завоевал звание первого актера, исполнившего на камеру высотный прыжок HALO, когда парашютист выпрыгивает из самолета на большой высоте и открывают прыжок только после продолжительного свободного падения.

«Восьмая часть проекта вышла в прокат по всему миру 23 мая 2025 года и показала, как культовый актер вновь решает взяться за задание с глобальными последствиями, драму с высокими ставками и многими другими ужасающими трюками, которые сделали его официально потрясающим», — сказано в сопроводительной статье.