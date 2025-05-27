Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на прозрачность премирования работников. Его поддержали 372 депутата, 21 воздержались при голосовании. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Как пояснил в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, законом «ограничиваются аппетиты работодателей при принятии решения по депремированию, максимум — 20%».

«Хотя, конечно, работодателям многим бы хотелось, чтобы у нас было такое, условно, “крепостное право”, когда что хочу, то ворочу. Сильнейший инструмент манипуляции — запугивание. Страх вообще прекрасный манипулятор, можно делать с человеком все, что угодно. С принятием закона мы вышли на сбалансированное, консолидированное решение для того, чтобы все-таки сохранялся баланс интересов и работников, и работодателей», — сказал депутат.

Принятый закон требует от работодателей четко указывать в коллективных договорах и локальных актах условия премирования сотрудников. Это включает виды, размеры, сроки и основания для выплат, а также критерии, по которым их можно снизить. Также учитываются качество и эффективность работы, продолжительность службы и наличие дисциплинарных взысканий.

Кроме того, работодатель вправе установить в локальном нормативном акте, регулирующем систему премирования, что в случае применения к работнику дисциплинарного взыскания премия (за соответствующий период) может быть уменьшена, но не более чем на 20% от месячной зарплаты, говорится в документе. При этом учитывается мнение профсоюза.

Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда от 15 июня 2023 года.

Тогда КС признал часть 2 статьи 135 Трудового кодекса России частично не соответствующей Конституции. В суде сочли, что она позволяет работодателям произвольно устанавливать правила расчета некоторых выплат в составе зарплаты, что может вести к необоснованному снижению зарплаты работника с неснятым дисциплинарным взысканием, без учета качества и количества его труда или других объективных критериев.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб ранее отметила, что сейчас компании могут назначать премии по своему усмотрению, исходя из бюджета, в то время как для многих работников эти выплаты являются значительной частью дохода. При этом руководители могут уменьшать размер премии, не учитывая качество и количество выполненной работы. Новый закон должен это исправить.

Нилов также рассказал RTVI, что комитет Госдумы по труду планирует разобраться с ненормированным рабочим днем, он «замучил».