Депутат Госдумы Сергей Обухов нашел коррупцию в финансировании и работе системы ГАС «Правосудие». Он обратился к генпрокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву провести проверку. Копия соответствующего обращения есть в распоряжении RTVI.

«Просил бы вас провести всеобъемлющую и комплексную проверку обстоятельств финансирования создания и функционирования системы ГАС «Правосудие», особенно в той ее части, которая может подпадать под требования ФЗ №273-ФЗ», — говорится в документе.

Систему ГАС «Правосудие» ввели в 2006 году и впоследствии дополняли новыми сервисами, но в последнее время с ней было связано несколько коррупционных скандалов, приведших к возбуждению уголовных дел, отметил Обухов. Так, по его словам, в июле 2023 года Пресненский суд Москвы арестовал заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитического центра поддержки ГАС „Правосудие“ судебного департамента» Романа Калину, его обвинили в хищении более 40 млн рублей при поставках технического оборудования для департамента.

Кроме того, указал Обухов, в июне 2024 года Красногорский суд Подмосковья приговорил трех сотрудников аппарата Мособлсуда, их признали виновными в создании системы фиктивных карточек дел и внесении выгодных их заказчикам сведений об исходе дела. В результате им назначили условные сроки по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК).

В этой связи в ходе проверки депутат просит генпрокурора, глав СК и МВД «дать надлежащую процессуальную оценку, указанным обстоятельствам».

Обухов также сослался на отчет Счетной палаты. Согласно данным надзорного ведомства, ГАС «Правосудие» морально устарела и «последовательно регрессирует». Ее архитектура базируется на технически устаревших зарубежных программных продуктах и имеет ограниченные возможности интеграции, а работы по внешней проверке безопасности сайтов в последний раз проводились в 2015 году. Хакерская атака в октябре 2024 года привела к потере контроля над ГАС «Правосудие» и вероятной утрате консолидированной базы данных, где хранились более 89 млн решений (33,6% от общего количества судебных актов в единой картотеке судебных дел), говорится в обращении Обухова.

В связи с этим отдельно депутат просит руководство правоохранительных органов «остановиться на процессуальной оценке деятельности тех должностных лиц, чьи действия и/или бездействия привели к столь печальным результатам, указанным в докладе Счетной палаты». Кроме того, депутат просит дать «надлежащую процессуальную оценку» действиям должностных лиц, «стараниями которых выделялись огромные бюджетные средства на функционирование технически устаревших зарубежных программных продуктов, которые, как усматривается из доклада Счетной палаты и были положены в основу программной архитектуры ГАС „Правосудие“».