В 2024 году две африканские страны решили убить сотни слонов, чтобы накормить людей, голодающих из-за засухи. Одни называют отстрел животных жестокостью, другие считают это оправданной мерой. Съемочная группа RTVI отправилась в Африку, чтобы разобраться в происходящем. В документальном фильме Сергея Морозова «Слонов — на мясо» местные жители, охотники и зоозащитники рассказывают, какая судьба может ждать гигантских зверей.

В сентябре стало известно, что в Зимбабве планируется застрелить 200 слонов и «мобилизовать» женщин, чтобы они сушили и паковали мясо, которое будет доставлено нуждающимся. В Намибии решили пустить на мясо более 700 диких животных, в том числе 83 слона, 300 зебр, 100 антилоп гну и 30 бегемотов.

Решения властей обеих стран вызвали гнев западных зоозащитников.

«Это не просто жестокий, а еще и крайне недальновидный шаг. Так можно одним махом перечеркнуть всю работу по сохранению видов, которая длилась десятки лет», — сказала RTVI менеджер PETA ASIA Абигайль Форсайт.

Она считает, что в основе происходящего лежат коммерческие причины. «Забить столько диких животных, чтобы накормить местное население? В это просто невозможно поверить. Тут просто цифры не сходятся», — рассуждает Форсайт.

«Мы думаем, что есть другой, необъявленный интерес. Охотники за трофеями готовы дорого заплатить за то, чтобы убить некоторых из этих животных, и мы должны спросить, не является ли настоящей целью всего этого нажива», — добавила она.

Сто лет назад в Африке жили 5 миллионов слонов, сегодня — 400 тысяч. Больше всего их в Ботсване — 130 тысяч. Охота на слонов там разрешена, ежегодно охотники отстреливают 300-400 особей.

Команда RTVI съездила в Ботсвану, в район Чёбэ, который расположен рядом с большим национальным парком. Местные жители страдают от того, слоны приходят в деревни, уничтожают урожай и затаптывают людей.

«Слоны опасные. Их нельзя просто так выгнать. Приезжают специалисты, пытаются оттеснить слонов. Но тут повсюду фермы. Прогонишь их с одной фермы — они идут на другую», — рассказала RTVI традиционный лидер деревни Пандаматенга Ребекка Баника.

Она объяснила, как организована охота. «Когда правительство спускает разрешение на отстрел, оно поступает в общину. Появляется посредник, он приводит охотников, они платят деньги общине», — сказала Баника.

Мясо убитого слона отдается местным жителям, хотя некоторые отказываются есть его по религиозным соображениям.

«Для некоторых это тотемное животное. Если слон чей-то тотем, то такие люди могут сказать, что слон им как родственник. Нельзя есть своих родственников», — пояснила Баника.

О том, как устроена система охоты на диких животных в ЮАР, съемочной группе RTVI рассказал профессиональный охотник Ковес Кун. По его словам, в стране есть обширные фермы площадью в тысячи гектаров, которые продаются вместе с дикими животными, и фермеры переделывают свои угодья в охотхозяйства.

«Охотник дает деньги для поддержания диких животных. И на этом охотхозяйства живут. Им нужно много денег просто на текущие расходы: заборы, дороги, колодца с водой, охотничьи домики», — сказал Ковес Кун.

При этом некоторые африканские зоозащитники не выступают против забоя слонов. За 10 лет поголовье слонов может вырасти в два раза, предупреждает менеджер базы проектов Большой Парк Крюгера «Африкан Импакт» Йолисса Ндлумбини.

«Если они продолжат такое удвоение, а у них нет естественных врагов, они станут захватывать новые территории, валить деревья, разрушать растительность», — сказала Ндлумбини RTVI.