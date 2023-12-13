Только в ноябре 2023 года несколько десятков дел о защите прав потребителей от учеников Аяза Шабутдинова перешли в судебную стадию разбирательств, сообщили RTVI в компании DestraLegal.ru, которая ведет дела. По словам ее представителя, всего в судах находится на рассмотрении около 70 дел.

Средний размер требований учеников Шабутдинова — 300-400 тыс. руб., включая стоимость курса, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и убытки, сообщили в DestraLegal.ru. По данным сервиса, регулярные обращения от недовольных учеников «Like Центра», которые покупали образовательные продукты с рекомендациями по успешному ведению бизнеса, стали поступать с весны 2022 года, а летом 2023 года поток стал расти — на это повлияло решение Верховного суда, который обязал «Like Центр» выплатить компенсацию студенту при досрочном отказе от обучения, а также обратил внимание на то, что недопустимые условия договора, нарушающие права потребителя, ничтожны

«С начала года в нашей группе истцов было порядка 60 студентов, после решения Верховного суда их количество увеличилось более, чем до 180 человек (примерно 70 исков [на рассмотрении в судах] и 110 на досудебном этапе). После новостей о возбуждении в отношении Аяза Шабутдинова уголовного дела к нам обратились еще несколько сотен студентов, которые хотят вернуть свои средства, по части из них уже начали работать», — рассказали RTVI в DestraLegal.ru.

По мнению юристов сервиса, перспективы возврата средств в делах против Шабутдинова есть, так как судебная практика складывается в пользу студентов. Однако многое зависит от требований истца — если курс был пройден не целиком, суд в большинстве случаев удовлетворяет требование о возврате средств за не пройденную часть. Если же бывшие студенты требуют вернуть стоимость курса из-за несоответствующего качества, нужны доказательства, например, заимствование информации из интернета в составе курса, некомпетентные лица в качестве наставников, продажа услуг кураторов на занятиях.

«В целом, суды чаще встают на сторону студентов, в том числе, по делам о некачественности курсов. Так, например, апелляционная инстанция Московского городского суда в одном из своих определений указала, что услуги «Like Центра» не подпадают под положения закона «Об образовании»: не указаны профессиональные стандарты при разработке курсов, отсутствуют квалификационные требования у преподавателей. Все это, по мнению суда, лишь свидетельствует о том, что предмет договора — образовательная услуга не была оказана вовсе, поэтому положен возврат средств», — объяснили в DestraLegal.ru.

Сейчас DestraLegal.ru готовит коллективный иск от бывших учеников Шабутдинова к «Like Центру», к нему уже присоединились 62 человека.

Аяза Шабутдинова обвиняют в 15 эпизодах мошенничества в отношении своих учеников. Еще как минимум по 25 заявлениям идет проверка. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 3 ноября, 4 ноября суд отправил блогера под арест. 12 декабря Таганский районный суд продлил арест Аяза Шабутдинова на два месяца. Блогер останется в СИЗО как минимум до 16 февраля 2024 года.