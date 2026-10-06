На этой неделе в Москве и области ожидаются переменные дожди, температура до конца рабочей недели будет выше нормы. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Завтра [7 октября] погода будет определяться влиянием промежуточного гребня. Дожди отступят, погода будет достаточно солнечная», — сказал он.

В четверг, 8 октября, при переменной облачности тоже обойдется без осадков, добавил синоптик. По его прогнозу, днем в среду и четверг воздух прогреется до 14-16 градусов. «Ночная температура в среду 5-10 градусов, в четверг до 3-8 градусов воздух будет выхолаживаться», — добавил он.

В пятницу регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, отметил Ильин.

«Облаков будет больше, прояснений меньше. Ждем, что по области пройдет дождь. В Москве вечером, скорее всего, тоже дело до дождя дойдет», — пояснил метеоролог.

Температура воздуха в этот день, по словам специалиста, составит 14-19 градусов в области и около 17-18 градусов в столице. Ночью столбики термометров опустятся до 4-9 градусов.

«Ветер завтра, в среду, будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с. В четверг — с юго-запада, в пятницу — с юга, по скорости — порядка 5-10 м/с», — уточнил Ильин.

Атмосферное давление, по его данным, начнет расти уже во вторник: в среду оно составит около 747 мм ртутного столба, в четверг — 751 мм, а в пятницу снизится до 745 мм.

«Среднесуточное значение температуры будет превышать норму на 2-4 градуса в начале недели», — отметил синоптик.

К пятнице, по его оценке, разница вырастет до 4-6 градусов. «Такие вот погодные условия», — заключил собеседник RTVI.

Ранее 6 октября ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Абзацу», что гололед придет в центральную часть России не раньше начала ноября. По ее словам, до конца октября будет тепло.

«Это у нас бывает только либо в последних числах октября, либо в первых числах ноября. Поскольку октябрь месяц прогнозируется теплее нормы, гололеда и минусовую температуру — неблагоприятные явления — можно ожидать не раньше начала ноября», — сказала она.