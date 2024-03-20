Певец Олег Газманов в беседе с «Лентой.ру» оценил предложение депутата Госдумы Сергея Колунова о включении его песен в школьную программу. Артист выразил парламентарию свою благодарность и отметил, что это будет для него большой честью и признанием.

По словам Газманова, на его концерты приходят не только представители старшего поколения, но и молодежь, и дети. Они также подпевают и знают практически весь репертуар артиста.

«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это конечно будет большой честью и признанием. <…> Я помню песни моего детства. Пионерские и комсомольские песни. В них прославлялась любовь к Родине, отвага и честь и много еще нравственного и хорошего. Этого сейчас не хватает. Надеюсь, и мои песни, и стихи будут полезны», — сказал певец.

Во вторник, 19 марта, депутат Госдумы Сергей Колунов предложил министру просвещения Сергею Кравцову добавить патриотические песни современных исполнителей в школьную программу. По словам депутата, его об этом просили сами ученики и их родители, а также матери и жены участников спецоперации. Колунов считает, что на уроках музыки в школе стоит изучать песни Олега Газманова, Николая Расторгуева и группы «Любэ», а также Ярослава Дронова (Shaman).

В Минпросвещения поддержали идею депутата и пообещали рассмотреть дополнение школьной программы по музыке. При этом в ведомстве обратили внимание, что и сейчас на уроках дети проходят «многие классические произведения патриотической направленности», например, оперу Михаила Глинки «Иван Сусанин» и увертюру Петра Чайковского «1812 год», писал РБК.