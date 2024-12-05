Идея штрафовать россиян за нежелание ходить на выборы не сработает, потому что для государства это невыгодно, в том числе из-за угрозы ненависти со стороны граждан. Так в беседе с RTVI первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков прокомментировал предложение депутата Думы ХМАО — Югры Василия Жукова административно наказывать людей за неучастие в голосовании.

Синельщиков напомнил, что, согласно Конституции России, у избирателей нет обязанности идти голосовать, а есть право, поэтому ответственности за неучастие в выборах нет. Он добавил, что схожая идея обсуждалась около 10 лет назад, но потом «от этого дела отказались» и эту тему не поднимали, даже когда вносились изменения в Конституцию.

«Сейчас введение штрафов за отказ от голосования неактуально. Даже если такой законопроект внесут в Госдуму, то, я думаю, он не будет принят. И потом: это какой надо будет силище-аппарат раздуть для того, чтобы мобилизовать проведение проверок в отношении всех не проголосовавших. Проверки надо будет проводить тотальные, у нас же миллионы людей не приходят на выборы. Думаю, что наше государство сегодня на это не пойдет», — считает депутат.

По мнению парламентария, нужно в любом случае приходить на выборы вне зависимости от отношения к государству и проголосовать за ту или иную политическую силу. Синельщиков добавил, что штрафы могли бы повлиять на явку, но это потребует «слишком больших усилий» со стороны государства.

Например, перечислил он, власти должны «провести проверку, почему гражданин не пришел, и просто так его не оштрафуешь, надо с него взять объяснение». И эта процедура создаст огромную нагрузку на избиркомы, пояснил депутат, и штрафы этих затрат не компенсируют.

«Ну что там окупится? Одуреешь! И потом, я думаю, что каждый оштрафованный будет относиться к идее о том, что надо голосовать, еще более отрицательно. Если раньше он по небрежности не пошел, то в следующий раз он не пойдет, потому что систему эту не любит, ненавидит. В некоторых странах есть штрафы, но у нас не сработает. Я думаю, не будет у нас за это штрафов в ближайшие годы», — уверен Синельщиков.

Ранее Жуков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что за неучастие в голосовании на выборах должно быть административное наказание, добавив, что такая практика «есть во многих странах».

«Я считаю, что каждый человек от 18 лет несет ответственность за жизнь следующих поколений. Поэтому, если гражданин не хочет нести ответственность, не участвуя в выборах, значит, он должен нести финансовую ответственность в виде штрафа», — добавил он.

В разговоре с изданием NEFT депутат отметил, что такая ответственность должна вводиться на государственном уровне и касаться в первую очередь выборов президента и представителей регионов в Госдуме. Размер штрафа, по его мнению, должен составлять около 5 тыс. рублей.

Жуков уточнил, что если бы на выборы приходили люди, которые «сейчас их игнорируют, это бы однозначно изменило результаты». Сейчас обязательное голосование есть Аргентине, Бельгии, Люксембурге, Австралии, Бразилии.