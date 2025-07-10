Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу США, сообщает AFP. Американские власти подозревают спортсмена в связях с хакерами, занимающихся вымогательством.

Касаткин был задержан в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль 21 июня, когда он прибыл во Францию со своей девушкой, которой недавно сделал предложение, вскоре он был арестован. На этой неделе состоялся суд, его заключили под стражу. Также Касаткина могут экстрадировать по запросу американской стороны.

По версии властей США, сеть хакеров, к которой, вероятно, причастен Касаткин, при помощи программ-вымогателей в 2020—2022 годах атаковала около 900 компаний, включая два федеральных ведомства. Сумма ущерба не называется. Россиянин, по мнению Вашингтона, в этой схеме вел переговоры о выкупе.

Сам баскетболист отрицает предъявленные ему обвинения. Его адвокат Фредерик Бело заявил журналистам, что спортсмен «ничего не делал»: «Он в полном шоке».

«Он лишь купил поддержанный компьютер. <…> Он ничего не понимает в информатике и даже не способен установить приложение. Он ничего не трогал в компьютере: либо компьютер был взломан, либо хакер продал его ему, чтобы действовать под прикрытием другого человека», — утверждал Бело.

Адвокат просил суд освободить спортсмена под залог, ссылаясь на то, что нахождение в СИЗО может сказаться на физическом состоянии Касаткина и «поставить под угрозу продолжение его карьеры». Бело заявил, что у баскетболиста нет даже стула в камере, и также «нет доступа к тренажерному залу или спортивной площадке».

Сам Касаткин заявил, что опасается за свою безопасность в СИЗО из-за конфликта России и Украины, а также пожаловался, что его вес «уже упал с 95 кг до 89 кг».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что посольство России в Париже занимается ситуацией с задержанием баскетболиста.

26-летний Касаткин — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА. В 2016 году Касаткин отправился учиться в США, через пару лет поступил в Государственный университет Пенсильвании, за команду которого отыграл несколько матчей. В 2019 году он вернулся в Россию и выступал за подмосковную команду «Химки».

Он является дважды бронзовым призером Кубка России в составе команды МБА-МАИ, за который он выступал в 2021-2025 годах. 3 июля клуб объявил, что спортсмен уходит от них.