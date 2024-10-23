Народная артистка России Юлия Рутберг в программе RTVI «Легенда» рассказала, как пережила ограбление своей квартиры в сентябре прошлого года.

«Меня обокрали в прошлом году в сентябре. Я была в Иркутске в этот момент. Полпятого утра раздаются звонки, и я не могу понять, что происходит», — вспоминает Рутберг.

По словам актрисы, в интернете тогда появились сообщения, что у нее «заклеен рот» и ее пытают. «Хорошо, что это было полпятого утра, и моя мама этого не прочитала — у которой 1 сентября было 85-летие», — отметила Рутберг.

При этом злоумышленник до своего задержания следил за сообщениями в СМИ, утверждает артистка.

«Что писали? Все [сообщали], каждый шаг, который предпринимала следственная группа. Чудом удалось его схватить, просто за пятку! Он все читал, он все смотрел», — рассказала Рутберг.

В сентябре 2023 года квартиру Рутберг на Смоленской-Сенной площади в Москве ограбили. Как писали СМИ, злоумышленники взломали замок и вынесли 2 млн руб. и € 7 тыс. Рутберг в это время находилась в Иркутске на гастролях, с заявлением в полицию обратился ее сын.

Спустя примерно сутки был задержан подозреваемый — 37-летний Уктам Саламов. Против него возбудили дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере» (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Саламов был арестован. О вынесенном ему приговоре не сообщалось. Как писал «Московский комсомолец», Саламов был знаком с домработницей Рутберг, которая привезла его к дому актрисы, не зная о преступных намерениях.