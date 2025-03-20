Советский и российский сценарист, теле- и радиоведущий, поэт и драматург Вадим Жук умер утром 20 марта в возрасте 78 лет, сообщила его жена Марина Курчевская. Режиссер Александр Сокуров, у которого Жук снимался в фильме «Скорбное бесчувствие», в беседе с RTVI назвал его человеком «безукоризненной артистичности».

«Он очень органично работал — и общение с ним, и профессиональная работа были просто удовольствие. Было понятно, что он один из самых удивительных людей Ленинграда того времени. Потом мы виделись редко, и вот уже несколько лет не виделись совсем», — поделился с RTVI режиссер Александр Сокуров.

Он рассказал, что для своего фильма «Скорбное бесчувствие» искал артиста «одного из острых, комических, сатирических, иронических персонажей — доктора Найфа».

«И он выдержал конкуренцию в сравнении со всеми актерами, которых мы пробовали. Хотя он не актер по профессии», — вспоминает Сокуров.

По его словам, Жук участвовал в редактировании текста своей роли — и переводчики, и «литературные англоговорящие консультанты», оценивая правки, относились к его предложениям с большим уважением, потому что он «очень хорошо вписался» и «прекрасно понимал этот стиль», основанный на мотивах Бернарда Шоу.

«Он был очень органичен, и я очень жалел, что мы не смогли сделать англоязычную версию фильма — я хотел, чтобы он сам сделал озвучание на английском языке. Потому что все возможные дефекты английской речи, какие у него могли бы быть, он бы смог обыграть очень органично, очень честно и с хорошим, настоящим юмором», — считает режиссер.

Хотя фильм «Скорбное бесчувствие» оказался, по словам Сокурова, «очень трудным» и в итоге был запрещен советской цензурой, он благодарен Вадиму Жуку за поддержку, понимание и способность «очень хорошо настраиваться на волну режиссера и режиссерского замысла».

Сокуров назвал драматурга «литературным дарованием» и «очень просвещенным человеком» с «очень хорошим образованием» и «трезвым и очень интересным отношением к самому себе», критичным и ироничным.

«Это был блестящий, безукоризненной артистичности человек. И она шла не только от какого-то его дарования, но еще от того, что бывает редко у артистичных людей — от глубокого ума, очень трезвой оценки и самооценки. Он был цельным, обладал невероятной цельностью», — рассказал кинорежиссер.

Сам Жук в интервью признавался, что в «Звезде пленительного счастья», где играл молодого Пушкина, чувствовал себя крайне неуверенно, поскольку «очень неумелый был артист», и «обомлел от ужаса и зажался в кулачок» при звуке работающей камеры. Однако, по его словам, у Сокурова он как актер был «уже ничего», и режиссер в него верил и «прощал какую-то актерскую лажу», помогая стать более раскованным.

Вадим Жук был одним из сценаристов полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино», написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь», «КОАПП 20 лет спустя», «Солдатская песня» и другим, снимался в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко и других. Среди картин с его участием — «Звезда пленительного счастья», «Поп», «Сирано де Бержерак». Также Жук был автором и ведущим радиопередачи «Слушать подано!», а вместе с Михаилом Жванецким вел передачу «Простые вещи».

Кинокритик Лариса Малюкова сообщила в своем телеграм-канале, что драматург скончался в Суздале, где проходит анимационный фестиваль «Суздальфест».