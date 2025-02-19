Посол России в Швеции Сергей Беляев в специальном интервью RTVI раскрыл детали своей беседы с королем Карлом XVI Густавом в декабре 2024 года, когда вручал ему верительные грамоты. По словам Беляева, монарх с теплотой вспоминал о своих поездках в Россию, а до этого в СССР и сожалел об ухудшении отношений между Москвой и Стокгольмом.

«Я вручал верительные грамоты королю Швеции вскоре после приезда, и у нас с ним состоялась очень хорошая беседа. Даже шведский протокол немножко удивился, потому что обычно, когда посол вручает королю грамоты, беседа длится 10-15 минут — протокольная часть. У нас беседа была где-то больше получаса», — рассказал Сергей Беляев.

По словам посла, они с королем говорили о разных вещах. Так, Карл XVI Густав «очень тепло и с интересом» вспоминал о своих поездках в СССР и Россию.

Дипломат отметил, что шведский король — умный, интеллигентный и образованный человек, с которым было интересно и «достаточно приятно» поговорить.

«Конечно, он выражал сожаление, что сейчас [российско-шведские] отношения совсем не на том уровне. И по украинскому кризису мы с ним поговорили. Понятно, что у нас и у шведов очень разные оценки событий на Украине», — признал собеседник RTVI.

Посол подчеркнул в интервью RTVI, что отношения между Россией и Швецией насчитывают не одну сотню лет, и был период, когда две страны постоянно враждовали и воевали между собой.

«Но как раз основоположник нынешней королевской династии, Карл Юхан Бернадот, еще будучи кронпринцем, в 1812 году встретился с нашим императором Александром I, то есть нашел в себе силы и мудрость эту встречу осуществить», — напомнил Беляев.

После этой встречи «Швеция не только не участвовала в войне Наполеона против России, но и потом во время заграничного похода 1813-1814 годов шведы участвовали в коалиции против Наполеона», напомнил посол.