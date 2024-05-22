Главный режиссер Театра Российской армии, народный артист России Александр Лазарев-младший назвал провокацией и дискредитацией профессии актера приглашение экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой на роль во МХАТ им. Горького. Свое мнение он высказал в программе RTVI «Легенда».

Лазарев-младший отметил, что Бузова — «сама по себе личность провокационная», о которой «столько всяких разговоров ходило».

«И взять пригласить ее в театр на роль — ну, это провокация. Это даже какая-то дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет, люди ждут попадания в театр, люди ждут ролей — профессиональные, которые умеют это делать. Это даже как-то артистам этого театра было обидно, наверное, в какой-то степени», — считает он.

По мнению режиссера, приглашение Бузовой в спектакль — просто способ привлечь зрителей в театр.

«Да и для Бузовой это обидно, она же не обезьянка в клетке какая-то, на которую так вот пойти посмотреть. Тоже нужно было понимать. Это с двух сторон нехорошо получилось, мне кажется», — заключил Лазарев-младший.

Летом 2021 года во МХАТ им. Горького состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин» про молодость Иосифа Сталина. Одну из роль в постановке сыграла Ольга Бузова. Тогдашний худрук театра Эдуард Бояков объяснил приглашение телеведущей желанием «хайпануть».

В ноябре того же года, после увольнения Боякова из МХАТа, гендиректор театра Владимир Кехман сообщил, что спектакль с участием Бузовой снят с репертуара, потому что на него было продано мало билетов.