Каждый спортсмен должен сам принять для себя решение: ехать на Олимпиаду или не ехать. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала RTVI слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, который послал «в космос» депутатов, просивших поддержать бойкот Олимпиады.

«Я точно Плющенко не звонила, допускаю, что это были депутаты — его однопартийный от СРЗП, Плющенко ведь в СРЗП. Я считаю, что ехать на Олимпиаду не надо, и бойкотировать ее 100 процентов не надо. Это вот такой казус, люди, да и мои коллеги-депутаты недопонимают, к сожалению, видимо, что «бойкот» мы уже по большому сути, устроили, просто мы не объявили его публично», — сказала Журова.

По ее словам, Международный олимпийский комитет все сделал специально, чтобы Россия официально объявила бойкот.

«Чтобы Владимир Владимирович Путин вышел и сказал, что мы объявляем бойкот. Они специально нас подлавливали, чтобы мы заявили об этом, но заявив об этом, если даже мирные переговоры с Украиной пройдут, СВО закончится, они имеют право нас еще на восемь лет не допускать на Олимпиады, вернее, допускать, но только в нейтральном индивидуальном статусе. Мы что, должны им карты в руки дать?» — пояснила Журова.

Зампред комитета Госдумы по международным делам считает, что каждый спортсмен должен сам принять для себя решение: ехать на Олимпиаду или не ехать.

«Тогда у них нет оснований по регламенту нас наказать. Спортсмены сами сказали: «Слушайте, мы хотим — едем, хотим, — не едем, это наше дело»», — отметила она.

По словам депутата, у спортсменов могут быть свои основания не ехать на Олимпиаду, но это уже не страна бойкотирует, это разные вещи.

«Именно в этом все дело, они просто ждали и хотели из Путина нашего сделать тирана, что вот он запретил, что он войдет в историю как человек, который запретил, который бойкотировал Олимпийские игры, а наш президент не хочет этого делать — и правильно. Он сам спортсмен и понимает, что каждый спортсмен для себя в такой ситуации примет решение, что для него важнее — страна или поездка на эту Олимпиаду, где тебя не ждут. В целом, никто не возьмет на себя ответственность взять и всем будущим поколением закрыть дорогу на Олимпиады», — добавила Журова.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. С 28 августа по 8 сентября на тех же площадках состоятся Паралимпийские игры. В решении Международного олимпийского комитета говорится, что допущенные к Играм в нейтральном статусе российские спортсмены будут выступать без флага и гимна. Помимо этого, желающие отобраться на Игры атлеты из России не должны публично поддерживать российскую военную операцию на Украине и иметь отношения к армии или другим силовым структурам. Решение МОК касается и белорусских спортсменов, выступающих в индивидуальном качестве.

Накануне, 14 июля, Евгений Плющенко заявил, что несколько депутатов просили его высказаться в поддержку бойкота Олимпиады-2024 в Париже, но он ответил отказом.

«Мне позвонили несколько депутатов: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал их в космос. Этих депутатов. Сказал: «А ты встань на место этих спортсменов». А еще у спортсменов есть временной отрезок», — сказал он.

При этом Плющенко не уточнил, кто из депутатов обращался к нему с такой просьбой.

По словам фигуриста, он не согласен с призывами бойкотировать Игры. «Я так не считаю, мы дадим слабину. Владимир Путин сказал, что это желание каждого. Будь я на месте спортсмена, поехал бы и доказал, что я лучший», — добавил Плющенко.