Сестра певицы Жанны Фриске Наталья перенесла операцию по удалению лимфоузлов. Об этом рассказал RTVI ее отец.

«Операция, да, прошла. Лимфоузлы удалили», — сказал Владимир Фриске.

В разговоре с Ura.ru Наталья Фриске рассказала, что речь идет об удалении четырех воспаленных лимфоузлов.

«Самочувствие сейчас уже лучше, спасибо большое. Врачи еще пока ничего не говорят ни о каких прогнозах. Главврач придет только в понедельник, жду его. Думаю, анализы уже будут готовы в понедельник, поэтому сейчас пока ничего не говорят», — сказала она.

Владимир Фриске сообщил, что пока информация от врача не поступала.

Наталья Фриске вызвала врачей после того, как у нее поднялась температура и возник отек. Медики экстренно доставили женщину в больницу и оперативно провели операцию.

«Меня прооперировали. Состояние еще немного пьяненькое. Экстренная была операция, потому что пошел абсцесс. Доктор сказал, что я правильно сделала и приехала в больницу… Просто какой-то ужас», — написала она в соцсетях.

По мнению Фриске, причиной обострения могли стать последствия перенесенной месяцем ранее гнойной ангины. Она также отметила, что болеет уже пятый раз за год.

Фриске также рассказала, что у ее родителей случилась истерика после новости о заболевании. Она отметила, что решила не делиться подробностями своей болезни с дочерью, которая думает, что у Натальи заболел зуб.