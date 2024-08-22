ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края, возник пожар. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

По утверждению источника Shot, украинская ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно «Конро Трейдер». Mash пишет, что удар был нанесен предположительно ракетой Storm Shadow по парому «Акватрейдер».

Атака велась предположительно из Одесской области, заявил собеседник Shot. Движение по Крымскому мосту, рядом с которым находится порт «Кавказ», временно перекрыто. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает Mash. Минобороны России не комментировало случившееся.

В конце июля беспилотники атаковали в порту «Кавказ» паромное судно, возник локальный пожар. Один человек погиб, пятеро пострадали. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что это члены экипажа и сотрудники порта.