Организованная преступная группа (ОПГ) похитила около 2 млрд рублей, поставляя в Минобороны России вещевую продукцию по завышенным ценам, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Он добавил, что правоохранительные органы пресекли деятельность злоумышленников. Других подробностей Колокольцев не сообщил.

В ходе заседания 19 февраля Колокольцев заявил, что в 2025 году за нарушение законодательства из России выдворили 72 тысячи иностранцев. По его словам, результат оказался бы выше, если бы «на это было финансирование».

Кроме того, он сообщил, что с начала года предотвращено более 20 нападений на школы. Глава ведомства подчеркнул, что в отношении граждан, проявляющих интерес к идеологии массовых убийств в учебных заведениях, продолжаются профилактические меры.

В декабре Московский гарнизонный военный суд дал семь лет колонии бывшему руководителю вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику. Его признали виновным в вымогательстве и получении взятки от бывшего гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

Демчика задержали в августе, Свистунова — в октябре 2024 года. Последний признал вину, пошел на соглашение со следствием, был освобожден от уголовной ответственности и из-под домашнего ареста. Суд также снял арест с его имущества на сумму свыше 35 млн рублей.

По версии следствия, в 2017 году Свистунов передал Демчику, который тогда возглавлял вещевое управление Минобороны, 4 млн рублей за то, чтобы «Княгининская швейная фабрика» получила статус соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для российской армии. В итоге в 2017—2018 годах Минобороны заключило с компанией под руководством Свистунова 26 контрактов на общую сумму более 574 млн рублей.