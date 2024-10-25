Более половины кинозрителей в возрасте от 14 до 24 лет предпочитают фильмы, в которых показаны дружба и платонические отношения. Так ответили 63,5% опрошенных некоммерческой организацией Center for Scholars & Storytellers при факультете психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелеса.

Исследовали отметили рост этого показателя на 12% по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2023 году. При этом 62,4% респондентов сказали, что сцены секса не нужны для того, чтобы улучшить сюжеты фильмов и сериалов. Этот показатель вырос на 14,9% по сравнению с 2023 годом.

“Нет необходимости делать отношения главной частью сюжета. В самих отношениях нужно меньше показывать ревность, а сюжет не должен чересчур погружаться на стадии формирования отношений. Это не так уж драматично”, — приводятся слова одной из участниц опроса.

В рамках исследования, целью которого был анализ медиа-потребления молодых кинозрителей, были опрошены 1644 респондента в возрасте от 10 до 24 лет. Вопросы об отношениях задавали только участникам, которым уже исполнилось 14 лет.

Также отмечается, что 46% респондентов заявили, что хотели бы видеть больше персонажей, которые испытывают нехватку сексуальной или романтической притягательности. Этот показатель вырос на 13% по сравнению с прошлогодним результатом.

Наибольший интерес среди опрошенных вызывают фильмы, действие которых разворачивается в фантазийных мирах (36,2%) или имеет отношение к проблемам, которые они испытывают в личной жизни (24,2%). Самыми непопулярными оказались “истории о богатых и знаменитых” (7,2%).

Из результатов опроса также следует, что число молодых зрителей, которые называют просмотр фильмов и сериалов своим любимым развлечением, выросло за год с 33,9% до 56,7%. Почти половина опрошенных (48,1%) признались, что обсуждают кино и телешоу чаще, чем публикации в социальных сетях.