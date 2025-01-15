Московское конструкторское бюро «Филатов» представило первый российский двухместный летающий автомобиль ИФ-9. Летные испытания прототипа начнутся до конца января 2025 года. Что думают эксперты и депутаты Госдумы о перспективах проекта — в материале RTVI.

Каким будет автомобиль

Как сообщается на сайте бюро, ИФ-9 представляет собой «симбиоз автомобиля и квадрокоптера», топливом для него могут служить водород или электричество. Двухместный автомобиль будет оборудован кабиной-капсулой с системой спасения пассажиров, как в самолетах.

«При нештатной ситуации кабина-капсула с людьми выстреливает вверх с помощью пиропатронов, после чего открываются спасательные парашюты. В момент приземления под капсулой срабатывает система гашения скорости для мягкой посадки. Эта система будет эффективна даже на малых высотах, что делает полеты на нашей ЛМ максимально безопасными», — отметили в пресс-службе.

Полет может проходить как под управлением пилота, так и в автономном режиме, уточнили в «Филатове». На большом LED-мониторе будут «транслироваться ДХО, габаритные огни, подворотники и так далее».

Первые летные испытания запланированы на январь 2025 года. Разработчики рассказали, что тесты «пока будут на небольшие дистанции и скорее всего по законам малой авиации».

В компании предложили создать площадки для взлета и посадки ЛМ рядом с АЗС на трассах, чтобы там же можно было подзарядить источники питания. В пресс-службе отметили, что ИФ-9 может не только летать, но и ездить как обычный автомобиль.

При этом разработчики признали, что проект пока концептуальный, и для его реализации «потребуются большие инвестиции и привлечение лучших специалистов из разных областей».

«Не очень востребованная история»

Эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил RTVI, что тема летающих российских автомобилей обсуждается «с завидной периодичностью раз в три-четыре года».

Он отметил, что российские специалисты представили «коптерную систему» — в отличие от китайских разработчиков, у которых крылья «выходят» из машины.

«От того, что мы соединим эти две ипостаси, это не будет летающий автомобиль. Учитывая то, что инфраструктурные решения абсолютно разные, и требования обеспечения безопасности разные, и еще много чего разное, это будет два в одном: это будет автомобиль, когда он на дороге, и летающее средство передвижения вне дороги», — пояснил Попов.

Собеседник RTVI уточнил, что подход разработчиков ИФ-9 «не создаст прецедентов, когда мы сможем перелетать заторовые состояния, то есть такого, чтобы я ехал по дороге и в какой-то момент взлетел, оторвался от земли» и выбрался из пробки.

«Существуют требования по авиационной безопасности, которые требуют отдельную площадку, регистрировать перелет. Каждый подъем воздушного судна должен сопровождаться подготовкой документации и регистрацией, чтобы его в том числе ПВО не сбило в современных геополитических реалиях. А значит, вся эта история — на какую-то очень удаленную, очень туманную футуристическую перспективу», — констатировал Попов.

Эксперт предупредил, что для «перелета через пробки» нужно обратить внимание не на аэромашины, а на вертолеты. Богатые люди, по его словам, просто строят вертолетную площадку, чтобы можно было «взлететь и полететь, куда хочешь».

«Со стороны спроса это не очень востребованная история. Она будет по карману только тому, кто в состоянии держать вертолет отдельно. Зачем ему в принципе опускаться до нас, бедных, сирых, нищих и убогих, которые едут на автомобилях и стоят в пробках?» — сыронизировал Попов.

Что об этом говорят в Госдуме

Замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр заявил RTVI, что сама по себе идея с ИФ-9 «правильная», а законодательство «должно создавать условия для развития» новых технологий. По его мнению, нет ничего невозможного в автомобилях, которые поднимаются в воздух.

«Если они появятся, нужно будет принимать нормативные акты, которые будут не мешать развитию этого направления, а создавать условия, чтобы новые технологии входили в жизнь», — подчеркнул он.

Хотя таких машин может быть не очень много, Скляр предлагает не ждать, пока «разовьется та или иная технология, а потом реагировать». Он убежден, что надо «быстро оценить перспективы новых продуктов и создавать условия для их распространения», в том числе за счет изменения законодательства, если «разработчики предъявят реальную работающую модель».

«Мы наблюдали, как Маск развивает электромобили, применение искусственного интеллекта, и не спешили использовать это в своей жизни. Вот здесь, на мой взгляд, надо реагировать быстрее», — считает Скляр.

Депутат признался, что и сам, застряв на дороге в скоплении машин, нередко думает о том, как было бы хорошо «подняться и перепрыгнуть эту пробку» на автомобиле.

На вопрос, как быть в ситуации, когда все машины начнут «перепрыгивать» пробки, депутат ответил, что властям придется поработать над регулированием «передвижения в воздушном пространстве, а также новыми правилами разметки и движения».